曾文烏山頭水庫蓄水量偏低！經部2調度作業抗旱延長供水
台灣自來水公司今（6）日指出，今年下半年，雖有颱風為國內北部帶來雨水挹注，但南部地區並無明顯降雨，其中曾文水庫集水區自今年6月起迄今，降雨量僅為歷史同期約48%，造成曾文-烏山頭水庫蓄水量目前僅剩35%。台水目前配合經濟部提前啟動包含雲林支援嘉義每日10萬噸，以及高雄支援台南每日20萬噸等供水調度作業。
記者鄭妤安／台北報導
因應南部地區水情條件不佳，經濟部水利署今日指出，已成立旱災緊急應變小組，目前全台各地民生及產業尚屬正常供水，僅曾文-烏山頭水庫蓄水率持續降低，日前已宣布將嘉義地區水情燈號調整為「水情提醒」的綠燈，台南地區水情燈號調整為「減壓供水」的黃燈。
今年下半年，雖有颱風為國內帶來雨水挹注，但主要降雨集中於北部地區，南部地區並無明顯降雨，其中曾文水庫集水區自今年6月起迄今，降雨量僅為歷史同期約48%，造成曾文-烏山頭水庫蓄水量僅剩35%。
台水表示，已配合經濟部水利署提前啟動各項供水調度措施，包括雲林支援嘉義地區每日10萬噸，以及高雄北送支援台南每日20萬噸等供水調度作業，希望在南部抗旱期間降低民眾用水不便，並且能延長水庫供水時間。
因應經濟部水利署調整台南地區水情燈號為黃燈，台南地區自2日起，每日23時起至隔日5時為離峰減壓時段，由於各住戶已自備水塔影響不大，僅管線末端及高地用戶水壓較為不穩，建議在減壓供水時段前，提前儲水備用。
此外，台水將停供政府機關及國營事業轄管的噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非必要性用水，並再次呼籲共體時艱節約用水，將水資源做最有效利用。