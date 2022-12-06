學生站「校外」當交通導護　青民協籲教育部提供配套

我是廣告 請繼續往下閱讀
若學校仍有交通服務隊的編制，在服務地點部分，應在校門「內側」的安全位置，不應讓學生站到校門外的路口指揮交通。
雖教育部函文已做明確政策宣示，但經青民協初步調查，仍有多所學校讓學生站在校門外指揮。包含台北市景美女中由高一每班都要派人輪值，在早上7點多上學時段及下午4點多放學時段，要在校門口就位，綠燈時拿旗子引導其他學生過馬路。
北一女中則是由高一、高二班級輪值，輪值週次每班須派約10位學生到校門外協助，主要工作內容包含舉牌引導車子往前開，以及紅燈時舉旗擋住車子往前開。
許多國中目前也仍維持交通疏導，新北市土城國中也由班級進行輪值，輪到的班級會派數名學生到校門外疏導，連離校門口約100到150公尺的路口，也會安排學生站崗。
全教總今年2月調查超過900所的國中小，仍有347所（佔36.15%）的中小學，讓學生擔任學校交通導護工作。
青民協指出，教育部的公文提到，「請學校優先配合警察義交之交通指揮及管制為主，並結合已受過交通專業訓練之地區人力資源（如：家長志工、社區志工、守望相助隊等）編組學校交通導護隊，共同維護校園周邊交通秩序，保障學生通學及其人身安全。」應由受有專業訓練的地區人力，協助進行交通維護工作。
青民協呼籲，教育部8月已發函各校作政策宣示，就應該持續檢視各校執行狀況，目前情況依然是教育部說一套、學校做一套。教育部應主動了解各校執行政策上，是否有遇到困難，若學生、老師都不應執行導護工作，對於各校交通疏導人力如何安排，教育部應有更具體的指引，在維護學生交通安全的前提下，與警政單位、義交及受過訓練之專業志工隊進行合作執行勤務，不應一再讓學生、老師處於危險之中，等到出事再來進行檢討。