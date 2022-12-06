入夜後「越晚越冷」！明晨全台不到20度　4縣市豪雨特報

自稱「炮兵後勤」訂130個便當棄單！報案多達8店家受害

▲新竹一間手作便當店5日在臉書社團PO文表示，有130個便當要免費送，原因竟是一名自稱是「炮兵後勤採購」顧客，來電採購訂購130個便當，沒想到卻惡意棄單，事後前往派出所報警，才發現新竹地區估已有8家店受害，目前全案由警方偵辦中。（圖／翻攝新竹爆料公社）
▲新竹一間手作便當店5日在臉書社團PO文表示，有130個便當要免費送，原因竟是一名自稱是「炮兵後勤採購」顧客，來電採購訂購130個便當，沒想到卻惡意棄單，事後前往派出所報警，才發現新竹地區估已有8家店受害，目前全案由警方偵辦中。（圖／翻攝新竹爆料公社）

編輯中心/綜合報導

新竹一間手作便當店5日在臉書社團PO文表示，有130個便當要免費送，原因竟是一名自稱是「炮兵後勤採購」顧客，來電採購訂購130個便當，沒想到卻惡意棄單，事後前往派出所報警，才發現新竹地區估已有8家店受害，目前全案由警方偵辦中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新竹便當店家「林記-手作便當」在《新竹爆料公社》貼文表示，有130個便當遭到惡意棄單，不想讓食物就這樣浪費了，乾脆發送給有需要的民眾。

▲（圖／翻攝新竹爆料公社）
▲店家辛苦製作的130個便當遭惡意棄單。（圖／翻攝新竹爆料公社）
店家後續也還原事發經過，有自稱是「炮兵後勤採購」的顧客，5日以手機來電訂餐並索取最新菜單，最終訂購130份餐點，事後要求用Line討論便當製作和取貨細節。

店家表示，過程中，對方還提出能不能幫忙跟他指定的廠商代訂「五十箱軍用牛肉罐頭、五十箱礦泉水」並讓這些物品送到便當店，屆時會連便當一起領走，察覺有異後婉拒後，對方就開始推拖擺爛不取餐，最後不讀不回。

▲（圖／翻攝新竹爆料公社）
▲訂購者自稱是「炮兵後勤採購」，最終棄單130個便當。（圖／翻攝新竹爆料公社）
店家認為，對方就是利用店家「害怕錯失這筆訂單的心態」，要求店家先代墊貨款，還刻意挑在中午最忙的時候訂購，讓店家沒有時間去查證、考慮，最終堅持不讓商品二次販售，選擇免費送出130個便當。

目前店家也已經前往派出所報警，店家表示，他們在報案製作筆錄時，也有周遭的業者受害正在做筆錄，粗估在新竹地區被相同手法詐騙的便當業者至少有8家以上，甚至還有店家已經匯款出去。目前針對這起案件，警方已經受理，正在進一步偵辦中。（編輯：孫唯容）

哈利、梅根紀錄片將開播！爆料王室成員愛玩「骯髒遊戲」

藍綠互攻黑道參政！呂秋遠點9人：好意思攻擊誰是黑道？

看世足賽太激動！三重酒吧爆口角　4人嗆警遭壓制逮捕

送白米涉賄！北市國民黨里長連任失利　還遭約談5萬交保

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀