自稱「炮兵後勤」訂130個便當棄單！報案多達8店家受害
新竹一間手作便當店5日在臉書社團PO文表示，有130個便當要免費送，原因竟是一名自稱是「炮兵後勤採購」顧客，來電採購訂購130個便當，沒想到卻惡意棄單，事後前往派出所報警，才發現新竹地區估已有8家店受害，目前全案由警方偵辦中。
編輯中心/綜合報導
新竹便當店家「林記-手作便當」在《新竹爆料公社》貼文表示，有130個便當遭到惡意棄單，不想讓食物就這樣浪費了，乾脆發送給有需要的民眾。
店家後續也還原事發經過，有自稱是「炮兵後勤採購」的顧客，5日以手機來電訂餐並索取最新菜單，最終訂購130份餐點，事後要求用Line討論便當製作和取貨細節。
店家表示，過程中，對方還提出能不能幫忙跟他指定的廠商代訂「五十箱軍用牛肉罐頭、五十箱礦泉水」並讓這些物品送到便當店，屆時會連便當一起領走，察覺有異後婉拒後，對方就開始推拖擺爛不取餐，最後不讀不回。
店家認為，對方就是利用店家「害怕錯失這筆訂單的心態」，要求店家先代墊貨款，還刻意挑在中午最忙的時候訂購，讓店家沒有時間去查證、考慮，最終堅持不讓商品二次販售，選擇免費送出130個便當。
目前店家也已經前往派出所報警，店家表示，他們在報案製作筆錄時，也有周遭的業者受害正在做筆錄，粗估在新竹地區被相同手法詐騙的便當業者至少有8家以上，甚至還有店家已經匯款出去。目前針對這起案件，警方已經受理，正在進一步偵辦中。（編輯：孫唯容）