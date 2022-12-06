科技產業大舉東進！看供應鏈去台化　中華徵信所這麼說

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若是再比較美中貿易戰前的前五年（2017-2013），對美國的投資金額僅20.39億美元，則是成長了297.20%之多，顯示台灣對美國的投資呈現快速移動。同時值得注意的是，2018年及2020年台灣對美國投資金額分別高達20.39億美元及41.94億美元，顯示指標性投資個案的影響重大。
其次，分析對台灣科技產業供應鏈層面的影響。中華徵信所指出，繼美國總統拜登12月6日出席台積電美國亞利桑那州晶圓廠機台移機典禮後，鴻海也宣布位於俄亥俄州的工廠不僅生產電動車，且要規劃「3+3策略產業園區」，以吸引電動車關鍵零組件廠跟進。鴻海很清楚的表示：「電動車組裝廠在哪裡，電池包廠就要在哪裡。」也就是會形成一個電動車供應鏈。
全球第3大矽晶圓製造商環球晶，也在12月1日舉行美國德州12吋晶圓廠動土典禮。不僅如此，上市櫃公司一字排開，包括台達電、和碩、金寶、緯創、英業達、佳世達、光寶科等一線大廠都在2022年先後展開新一波東進。這些大型公司背後的供應鏈則是數以百計、千計的台灣供應商，一旦把供應鏈整個移動，台灣的相關技術、人才也勢必會跟著外移。
最後，是對台灣創造就業的影響。中華徵信所認為，表面上這些產業與企業供應鏈是進行市場布局，且預估合併營收也會成長，獲利也可能增加，對企業和供應鏈來說好像只是換了一個生產基地，並無特別之處。但可怕的是，除了核心技術外流之外，先進科技製造也無法再為台灣創造新的就業機會，因為新的高階就業機會，也都外移到美國，甚至台灣還可能必須輸出本地的工程師到美國工作。
中華徵信所強調，「供應鏈去台化」或許是比較誇張的說法，因為這些大型企業仍會在台灣進行投資，但是核心技術外流，確實可能造成訂單在台灣，但製造與整合在美國或者歐洲及日本，台灣產業核心價值的優勢就會跟著下降，未來也將難以避免原料與加工製造兩頭在外的情況。
因此，由投資、技術與創造就業3個關鍵因素來看，大舉東進使台灣的訂單增加是加分，但核心技術保護與創造就業則是失分。中華徵信所認為，從整體的經濟發展考量，台灣需要全球市場，只要做好配套措施，台灣也不必害怕面對可能的「供應鏈去台化」，但關鍵在於當台灣先進科技產業大舉「東進」，對台灣長期經濟發展是否達國家安全層級，的確值得產官學一起思考。