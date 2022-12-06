特企／台灣首場SMA藝術特展開場　呈現生命權真實樣貌

同根生樂團挑戰自我　勇奪全球客家音樂大賽創作組首獎！

▲同根生樂團多元充滿魅力的曲風，近年頗受各界矚目，迅速累績同根生粉絲。（圖／品牌提供）
▲同根生樂團多元充滿魅力的曲風，近年頗受各界矚目，迅速累績同根生粉絲。（圖／品牌提供）

本報訊

「我們的音樂梗很白目，但就是開心！」今年拿下全球客家音樂大賽創作組首獎的「A_Root同根生」團長楊智博笑著談論他們創作的音樂，一群幾乎不會講客語的團員鼓起勇氣參加了客家委員會舉辦的「第一屆全球客家流行音樂大賽」，當時他們心想「我們又不會講客家話，來這裡幹嘛？」但沒想到他們一路殺進決賽，還破天荒拿下創作組冠軍，他們笑說，未來不排斥發行客語專輯，但若真的發行的話，「一定會很白目！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
同根生團員們清一色都是宜蘭人，大家在團練和演出之外的時間，都各自有自己的音樂教學工作，所以專訪當天團長楊智博特別安排自己和另外有空的團員柳琴林琬婷、鄭皓羽接受《客新聞》專訪，三人聊到自2015年創團至今，對音樂創作仍充滿想像，而且堅持「做音樂就是要快樂！」

▲客新聞團隊前往同根生大本營「宜蘭」採訪，團員們非常熱情地分享創作音樂的過程。范修語攝。（圖／品牌提供）
▲客新聞團隊前往同根生大本營「宜蘭」採訪，團員們非常熱情地分享創作音樂的過程。范修語攝。（圖／品牌提供）
團長楊智博表示，這次參加「第一屆全球客家流行音樂大賽」的時候，其實大家都滿緊張的，心想「我們來這幹嘛？我們又不會講客家話！」但因為自己的父親是高雄美濃人，自己也算是1/2個客家人，雖然從小就搬到宜蘭居住「但父親與美濃親戚溝通都是純客語交流，所以我多少還是可以聽得懂客語！」加上另外一個團員擊樂Percussion陳渝平 DK是講海陸腔的客家人，「而且比賽贏了有獎金！」所以這次大家就鼓起勇氣報名參賽「第一屆全球客家流行音樂大賽」。

但這次首次嘗試作客語創作歌曲，大家也是吃盡苦頭，像是陳弘洋DK就會糾正《黑皮夫人》歌詞海陸腔的發音，如果主唱游怡婷（綽號：魷魚）唱的不標準，就會一直重來，到最後大家都會講歌詞裡面的客語辭彙了！團員們笑說：「根本是客語沉浸式教學！」

楊智博也說，今年團員加入了２位新成員主唱游怡婷、擊樂陳渝平，其中游怡婷是全團年紀最小的「但她很有才華，而且還沒擔任主唱前，我們就有一起拍YouTube影片過，加上魷魚（游怡婷綽號）的聲線擔當主唱也適合，就邀請她擔任主唱！」因此「第一屆全球客家流行音樂大賽」創作曲《黑皮夫人》，就是由陳弘洋和自己作詞後，再由游怡婷進行譜曲，才誕生了這首「很鬧，又很快樂白目的歌曲！」

楊智博和團員開心地說：「好險有參賽！除了拿到冠軍，還交了一堆朋友（林沛蕎、何芸娜Una Ho & 何芝蓉、葉鈺渟、粹垢樂團、黃宇寒、Vuize），超棒的！」而得到冠軍後，客家委員會也會協助拍攝《黑皮夫人》的全新MV，歡迎大家一起來期待。

在訪問時，記者也發現三位團員的衣服寫著「愛哩きし」，詢問之下赫然發現，真的是取自於電影《熱帶魚》文英阿姨的台詞「愛哩key系！（愛你去死）」，年輕人的白目搞笑的幽默梗，被玩得淋漓盡致。楊智博笑說：「我們的音樂梗很白目，但就是開心！」

記者原以為這團擁有深厚專業西洋及東方音樂背景的樂團，受訪時會比較「學院派」，但在訪問過程中，卻是歡笑聲不斷，讓人見識到這個硬底子樂團從音樂到生活中，總是令人驚喜連連的無俚頭魅力。

這次暌違近5年，再度發行第二張全新專輯《邊緣轉生術》，除了延續2017年12月29日發行首張專輯《同根生 Rooty Mental》的樂器演出模式，笙、中阮、柳琴、鋼琴、低音提琴及世界打擊樂等樂器，這次更重新從宜蘭再出發，走訪全臺各地，帶大家回顧臺灣一系列傳奇民間故事，並用5種語言（河洛語、客語、華語、英語、原住民語）和樂迷們繼續搞笑又無俚頭的快樂聽歌、唱歌！

▲同根生樂團中的大提琴、電貝斯Cello、Bass擔當鄭皓羽，對音樂十分有想法。范修語攝。（圖／品牌提供）
▲同根生樂團中的大提琴、電貝斯Cello、Bass擔當鄭皓羽，對音樂十分有想法。范修語攝。（圖／品牌提供）
《邊緣轉生術》延續同根生的一貫搞怪、幽默多元曲風，並主打「妖怪轉型正義」，所以加入許多臺灣人熟悉的民間傳說，像是「林投姐」、「紅衣小女孩」、「虎姑婆」等，希望能藉由同根生的音樂，重新詮釋祂們的傳說特質，讓這些民間傳奇故事角色，能變得更加可愛，貼近我們的生活。

訪談時，楊智博、林琬婷和鄭皓羽也一致地認為，能夠透過音樂，「讓大家能有同理心，產生共鳴，很重要！」所以這次全新專輯《邊緣轉生術》的歌曲，像是歌曲《黑皮夫人》，當初大家以為是「Happy開心的意思」，但瞭解過後，原來是在講嘉義縣東石鄉港口村的當地的守護神「豬母鬼」，因身懷12隻小豬時，偷吃農家種植的地瓜葉，遭農夫打死，並在含怨過世後變成母豬靈魂，更獲得閻羅王交付烏令旗到當地作亂，之後經過媽祖調解才不再作祟，因而被當地人建廟祭祀的故事。同根生也因為這個故事有了啟示：「吃素錯了嗎？」並藉此宣傳吃素環保救地球，少殺生常保歡喜心，Viva la vegan！

林琬婷說，他們這團的4位元老級團員都是B型的樂天派個性，「楊智博也常說，根本就是『B-Root』」，但也因為這樣樂天的個性，音樂創作能量，很常是在被趕鴨子上架的情況產製出來，「真的很B型！」

同根生也和大家分享，上月底他們前往南美洲墨西哥、智利進行八天的巡迴演出情形，竟意外獲得當地的新聞及社群媒體廣大迴響「甚至當地媒體和觀眾發表一大篇文章介紹同根生樂團」，大家也才發現，原來臺灣這麼多的民間傳奇故事，其實和「墨西哥亡靈節」是相通的，也證明音樂和神怪故事無國界！

對於今年首次發表客語創作海陸腔歌曲《黑皮夫人》，就順利獲得大獎肯定，同根生表示，樂團很願意接受更多不同的嘗試，就像2015年組團時，大家就是在「各種不一樣」當中，持續用音樂找尋「同理心」及「共鳴」，因此，未來也會秉持這個理念，也不排斥發行全客語專輯，因為現在也有第二首客語歌曲《山鬼阿妹》了，但如果要發行全客語專輯「一定會很白目，因為白目就是天性！」

同根生也向大家喊話，今年年底12月30日晚間8點，同根生將在台北THE WALL LIVE HOUSE辦理《穢土轉生術》年終專場 Holy Gazai Year-end Party，歡迎大家一起參加這場神鬼妖怪狂歡，絕對超嗨的台式島嶼祭典！

3大音樂串流平台年底都玩「這個」　還能做心理測驗好神

2022吹狗螺音樂生活節　與狗共舞與雞賽跑嗨翻燕巢動保園

樂團相隔13年再相聚！他們在世界兩端　從未終止聯絡

黑色激爽音樂劇「我在詐騙公司上班」好評加演

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀