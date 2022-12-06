同根生樂團挑戰自我　勇奪全球客家音樂大賽創作組首獎！

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團長楊智博表示，這次參加「第一屆全球客家流行音樂大賽」的時候，其實大家都滿緊張的，心想「我們來這幹嘛？我們又不會講客家話！」但因為自己的父親是高雄美濃人，自己也算是1/2個客家人，雖然從小就搬到宜蘭居住「但父親與美濃親戚溝通都是純客語交流，所以我多少還是可以聽得懂客語！」加上另外一個團員擊樂Percussion陳渝平 DK是講海陸腔的客家人，「而且比賽贏了有獎金！」所以這次大家就鼓起勇氣報名參賽「第一屆全球客家流行音樂大賽」。
但這次首次嘗試作客語創作歌曲，大家也是吃盡苦頭，像是陳弘洋DK就會糾正《黑皮夫人》歌詞海陸腔的發音，如果主唱游怡婷（綽號：魷魚）唱的不標準，就會一直重來，到最後大家都會講歌詞裡面的客語辭彙了！團員們笑說：「根本是客語沉浸式教學！」
楊智博也說，今年團員加入了２位新成員主唱游怡婷、擊樂陳渝平，其中游怡婷是全團年紀最小的「但她很有才華，而且還沒擔任主唱前，我們就有一起拍YouTube影片過，加上魷魚（游怡婷綽號）的聲線擔當主唱也適合，就邀請她擔任主唱！」因此「第一屆全球客家流行音樂大賽」創作曲《黑皮夫人》，就是由陳弘洋和自己作詞後，再由游怡婷進行譜曲，才誕生了這首「很鬧，又很快樂白目的歌曲！」
楊智博和團員開心地說：「好險有參賽！除了拿到冠軍，還交了一堆朋友（林沛蕎、何芸娜Una Ho & 何芝蓉、葉鈺渟、粹垢樂團、黃宇寒、Vuize），超棒的！」而得到冠軍後，客家委員會也會協助拍攝《黑皮夫人》的全新MV，歡迎大家一起來期待。
在訪問時，記者也發現三位團員的衣服寫著「愛哩きし」，詢問之下赫然發現，真的是取自於電影《熱帶魚》文英阿姨的台詞「愛哩key系！（愛你去死）」，年輕人的白目搞笑的幽默梗，被玩得淋漓盡致。楊智博笑說：「我們的音樂梗很白目，但就是開心！」
記者原以為這團擁有深厚專業西洋及東方音樂背景的樂團，受訪時會比較「學院派」，但在訪問過程中，卻是歡笑聲不斷，讓人見識到這個硬底子樂團從音樂到生活中，總是令人驚喜連連的無俚頭魅力。
這次暌違近5年，再度發行第二張全新專輯《邊緣轉生術》，除了延續2017年12月29日發行首張專輯《同根生 Rooty Mental》的樂器演出模式，笙、中阮、柳琴、鋼琴、低音提琴及世界打擊樂等樂器，這次更重新從宜蘭再出發，走訪全臺各地，帶大家回顧臺灣一系列傳奇民間故事，並用5種語言（河洛語、客語、華語、英語、原住民語）和樂迷們繼續搞笑又無俚頭的快樂聽歌、唱歌！
《邊緣轉生術》延續同根生的一貫搞怪、幽默多元曲風，並主打「妖怪轉型正義」，所以加入許多臺灣人熟悉的民間傳說，像是「林投姐」、「紅衣小女孩」、「虎姑婆」等，希望能藉由同根生的音樂，重新詮釋祂們的傳說特質，讓這些民間傳奇故事角色，能變得更加可愛，貼近我們的生活。
訪談時，楊智博、林琬婷和鄭皓羽也一致地認為，能夠透過音樂，「讓大家能有同理心，產生共鳴，很重要！」所以這次全新專輯《邊緣轉生術》的歌曲，像是歌曲《黑皮夫人》，當初大家以為是「Happy開心的意思」，但瞭解過後，原來是在講嘉義縣東石鄉港口村的當地的守護神「豬母鬼」，因身懷12隻小豬時，偷吃農家種植的地瓜葉，遭農夫打死，並在含怨過世後變成母豬靈魂，更獲得閻羅王交付烏令旗到當地作亂，之後經過媽祖調解才不再作祟，因而被當地人建廟祭祀的故事。同根生也因為這個故事有了啟示：「吃素錯了嗎？」並藉此宣傳吃素環保救地球，少殺生常保歡喜心，Viva la vegan！
林琬婷說，他們這團的4位元老級團員都是B型的樂天派個性，「楊智博也常說，根本就是『B-Root』」，但也因為這樣樂天的個性，音樂創作能量，很常是在被趕鴨子上架的情況產製出來，「真的很B型！」
同根生也和大家分享，上月底他們前往南美洲墨西哥、智利進行八天的巡迴演出情形，竟意外獲得當地的新聞及社群媒體廣大迴響「甚至當地媒體和觀眾發表一大篇文章介紹同根生樂團」，大家也才發現，原來臺灣這麼多的民間傳奇故事，其實和「墨西哥亡靈節」是相通的，也證明音樂和神怪故事無國界！
對於今年首次發表客語創作海陸腔歌曲《黑皮夫人》，就順利獲得大獎肯定，同根生表示，樂團很願意接受更多不同的嘗試，就像2015年組團時，大家就是在「各種不一樣」當中，持續用音樂找尋「同理心」及「共鳴」，因此，未來也會秉持這個理念，也不排斥發行全客語專輯，因為現在也有第二首客語歌曲《山鬼阿妹》了，但如果要發行全客語專輯「一定會很白目，因為白目就是天性！」
同根生也向大家喊話，今年年底12月30日晚間8點，同根生將在台北THE WALL LIVE HOUSE辦理《穢土轉生術》年終專場 Holy Gazai Year-end Party，歡迎大家一起參加這場神鬼妖怪狂歡，絕對超嗨的台式島嶼祭典！