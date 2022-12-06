7-11首推聖誕福袋！4款卡通主題299元　抽瑪莎拉蒂跑旅

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7-ELEVEN「限量四大卡通聖誕禮物福袋」，依照不同價位全新開發托特包、提袋、年度計畫本、束口袋提籃、摺疊收納箱等實用日常周邊，絕對讓粉絲耳目一新。福袋皆附贈品牌優惠券，包括CITY PRIMA 精品美式、CITY CAFE大杯美式咖啡、現萃茶經典純奶茶等熱門飲品買一送一優惠券；999元福袋更直接祭出星巴克免費中杯美式咖啡一杯、鈴鹿賽道樂園指定設施免費搭乘乙次、海昌粉紅玻尿酸保養液60ml享1元兌換券等專屬加碼優惠。
最重要的是 12月14日起至12月27日止，持指定10大支付工具購買聖誕禮物福袋單筆滿500元結帳享立折50元優惠或10%點數回饋。「限量四大卡通聖誕禮物福袋」更同步也在foodomo、foodpanda以及Uber Eats三大外送平台限量開賣，foodomo不限新/舊戶購買福袋輸入專屬優惠碼【福袋好好買】優惠碼，外送自取消費滿299元可折抵30元，不想出門的民眾要設好鬧鐘手刀快搶！
開搶日期：2022年12月14日凌晨00點起全門市現貨販售；三大外送平台同步開賣。
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貳獎：台北W飯店奇妙客房(20名) 市價23,100元/晚
叁獎：Microsoft Surface GO 3 (15名) 市價20,278元/台
肆獎：Xbox Series 3+Xbox Game Pass Ultimate超值組合 (15名) 市價9,980元/台
神秘大獎：一月再抽第二重，總價值482萬元神秘大獎