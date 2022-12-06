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7-11首推聖誕福袋！4款卡通主題299元　抽瑪莎拉蒂跑旅

▲7-11首度開賣聖誕福袋，4款福袋299元，內含同主題的托特包、筆記本。 （圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11首度開賣聖誕福袋，4款福袋299元，內含同主題的托特包、筆記本。 （圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-ELEVEN新年福袋總是引發話題熱潮，而今年更是首度推出限量聖誕禮物福袋，攜手4款超夯人氣卡通肖像，SNOOPY、Hello Kitty、MIFFY及貓貓蟲咖波，12月14日凌晨0點起於全門市現貨開搶，價格分為299元、499元、999元，還有三大外送平台同步販售，頭獎大方送出價值359萬Maserati 最新款Grecale GT跑旅，福袋總限量19.6萬個。12月14日起至12月27日止，持指定10大支付工具購買聖誕禮物福袋單筆滿500元享立折50元優惠或10%點數回饋，快來試試年末的手氣吧！

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▲499元的收納組福袋，每款內含一條同主題毛毯。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲499元的收納組福袋，每款內含一條同主題毛毯。（圖／記者鍾怡婷攝）
往年7-ELEVEN福袋總是開賣當天秒殺，今年更是瞄準聖誕送禮商機，搶先於12月14日推出「限量四大卡通聖誕禮物福袋」，並依照民眾交換禮物最常見的預算規格推出299元、499元以及999元三種價位的聖誕禮物福袋。福袋內容包括全新開發限量周邊商品、價值上千元的商品/品牌優惠券、零食飲料商品組合，且皆附有抽獎券，買999元福袋最高可達4次的抽獎機會，更高機率將價值359萬的Maserati 最新款的Grecale GT跑旅開回家，絕對是史上最狂的交換禮物! 

7-ELEVEN「限量四大卡通聖誕禮物福袋」，依照不同價位全新開發托特包、提袋、年度計畫本、束口袋提籃、摺疊收納箱等實用日常周邊，絕對讓粉絲耳目一新。福袋皆附贈品牌優惠券，包括CITY PRIMA 精品美式、CITY CAFE大杯美式咖啡、現萃茶經典純奶茶等熱門飲品買一送一優惠券；999元福袋更直接祭出星巴克免費中杯美式咖啡一杯、鈴鹿賽道樂園指定設施免費搭乘乙次、海昌粉紅玻尿酸保養液60ml享1元兌換券等專屬加碼優惠。

最重要的是 12月14日起至12月27日止，持指定10大支付工具購買聖誕禮物福袋單筆滿500元結帳享立折50元優惠或10%點數回饋。「限量四大卡通聖誕禮物福袋」更同步也在foodomo、foodpanda以及Uber Eats三大外送平台限量開賣，foodomo不限新/舊戶購買福袋輸入專屬優惠碼【福袋好好買】優惠碼，外送自取消費滿299元可折抵30元，不想出門的民眾要設好鬧鐘手刀快搶！

開搶日期：2022年12月14日凌晨00點起全門市現貨販售；三大外送平台同步開賣。
頭獎：瑪莎拉蒂Grecale GT跑旅 (1名) 市價359萬元/台
貳獎：台北W飯店奇妙客房(20名) 市價23,100元/晚
叁獎：Microsoft Surface GO 3 (15名) 市價20,278元/台
肆獎：Xbox Series 3+Xbox Game Pass Ultimate超值組合 (15名) 市價9,980元/台
神秘大獎：一月再抽第二重，總價值482萬元神秘大獎

▲999元福袋含有限量周邊商品、價值上千元的商品/品牌優惠券、零食飲料商品組合。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲999元福袋含有限量周邊商品、價值上千元的商品/品牌優惠券、零食飲料商品組合。（圖／記者鍾怡婷攝）

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