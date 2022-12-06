入夜後「越晚越冷」！明晨全台不到20度　4縣市豪雨特報

超狂Chat GPT聊天機器人！幫寫作文教修馬桶：講中文也通

▲ChatGPT聊天機器人近日暴紅，實測中文也能通，還能幫寫作文。(圖／翻攝官網)
▲ChatGPT聊天機器人近日暴紅，實測中文也能通，還能幫寫作文。(圖／翻攝官網)

記者周淑萍/綜合報導

Chat GPT是什麼？可以讓馬斯克也大力稱讚！《NOWnews今日新聞》直接到Chat GPT網站實測，詢問聊天機器人「Chat GPT是什麼？」得到的回覆是：「Chat GPT 是一種基於GPT-3 技術的聊天機器人。它可以通過人工智能模型來與用戶對話，並自動理解用戶的訊息，提供更精確、更有價值的信息。它具有高度的自然語言理解能力和智能的回應方式，可以提供更好的用戶體驗。」不用1分鐘就能解答。

我是廣告 請繼續往下閱讀
實際註冊並登入Chat GPT網站，雖然是英文介面，但註冊過後就可以在發問的欄位上使用中文詢問。實際測試了幾個問題，回答得都還算頗為詳細，甚至還能幫忙寫文章，像是請Chat GPT寫一篇「動物園遊記」，可以快速的產出有模有樣的文章。另外，也詢問了怎麼修理馬桶，有條理的步驟式解答。感覺似乎比Google更加強大！而根據外媒報導，ChatGPT開發人員承認，還是有些缺陷，「有時會寫出貌似合理、但不正確或荒謬的答案」且可能回答會過於冗長。

11/30開放至今大約一週時間，官方號稱已經有超過100 萬名使用者，讓創辦人馬斯克也忍不住擔心起費用，直接在推特上詢問，每次用ChatGPT 聊天的費用是多少？內部人員Sam Altman則回應：每次平均費用可能只有幾美分，正試圖優化它。目前為免費試用階段，至於未來會不會收費？Sam Altman表示，將不得不在某個時間點，以某種方式將其貨幣化。看樣子，未來如果想繼續使用勢必要付費才行了。

▲寫遊記(圖／翻攝官網)
▲輸入「寫一篇動物園遊記」，Chat GPT可以在1分鐘內產出有模有樣的文章。(圖／翻攝官網)
▲註冊頁面雖然是英文，但可以支援中文輸入。實際搜尋怎麼修理馬桶，ChatGPT提供提列式的回答。(圖／翻攝官網)
▲註冊頁面雖然是英文，但可以支援中文輸入。實際搜尋怎麼修理馬桶，ChatGPT提供提列式的回答。(圖／翻攝官網)

聖誕節交換禮物怎麼買不雞肋？Dcard年輕人最愛「這3類」

iPhone被偷、遺失怎麼辦？蘋果工程師建議先做「這動作」

蘋果佛系防搶有原因？業界揭秘：「這招」贓物1秒變磚頭

2022台灣YouTube影片榜！冠軍「降肉」不意外　MV王是他

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀