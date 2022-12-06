超狂Chat GPT聊天機器人！幫寫作文教修馬桶：講中文也通
Chat GPT是什麼？可以讓馬斯克也大力稱讚！《NOWnews今日新聞》直接到Chat GPT網站實測，詢問聊天機器人「Chat GPT是什麼？」得到的回覆是：「Chat GPT 是一種基於GPT-3 技術的聊天機器人。它可以通過人工智能模型來與用戶對話，並自動理解用戶的訊息，提供更精確、更有價值的信息。它具有高度的自然語言理解能力和智能的回應方式，可以提供更好的用戶體驗。」不用1分鐘就能解答。
記者周淑萍/綜合報導
實際註冊並登入Chat GPT網站，雖然是英文介面，但註冊過後就可以在發問的欄位上使用中文詢問。實際測試了幾個問題，回答得都還算頗為詳細，甚至還能幫忙寫文章，像是請Chat GPT寫一篇「動物園遊記」，可以快速的產出有模有樣的文章。另外，也詢問了怎麼修理馬桶，有條理的步驟式解答。感覺似乎比Google更加強大！而根據外媒報導，ChatGPT開發人員承認，還是有些缺陷，「有時會寫出貌似合理、但不正確或荒謬的答案」且可能回答會過於冗長。
11/30開放至今大約一週時間，官方號稱已經有超過100 萬名使用者，讓創辦人馬斯克也忍不住擔心起費用，直接在推特上詢問，每次用ChatGPT 聊天的費用是多少？內部人員Sam Altman則回應：每次平均費用可能只有幾美分，正試圖優化它。目前為免費試用階段，至於未來會不會收費？Sam Altman表示，將不得不在某個時間點，以某種方式將其貨幣化。看樣子，未來如果想繼續使用勢必要付費才行了。