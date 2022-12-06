2022房市代表字出爐！「這字」得票達6成　專家：不意外

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根據台灣房屋集團趨勢中心網路票選，2022年十大房市新聞，有超過7成民眾對「央行連續升息 購屋貸款利息增」最有感；其次為「缺工缺料營建成本漲 爛尾樓暴增」，以及「平均地權擬修法 預售屋禁換約轉售」，成為今年前三大房市焦點議題。台灣房屋趨勢中心經理李佳妮分析，央行今年連三季升息，以貸款千萬的首購族來說，利率調高至1.81%後，30年期房貸的每月負擔，較未升息前增加約2411元，一年荷苞就失血2.8萬元，讓購屋族出手更謹慎。
此外，營造成本攀升加重建商財務壓力，掀起預售屋爛尾疑慮，提高消費者的置產風險。而為抑制短期投機炒作，內政部端出平均地權條例修法，提出包含預售屋禁止換約轉售在內的五大管制措施，受到市場熱議。這些重大議題，直接影響到民眾的買賣權益，且關乎台灣房市的未來走向，因此成為民眾最有感的年度房市焦點。
今年房市受多空交雜，影響購屋族信心，張旭嵐認為，台灣產業經濟發展基本面長期仍看多，且剛需有撐，房市走向仍多大於空，後續房市表現可觀察3大變化，首先是「利率變化」，是否持續升息，恐牽動房市買氣；再來是「政策變化」，平均地權條例排審修法，如通過將影響預售屋市場；最後則是「產業發展」，今年股匯市影響投資信心，因此明年整體經濟、區域建設等，仍是攸關買氣的主要關鍵。張旭嵐指出，12月起已解除戶外口罩令，店面、商辦等收益型產品，可望因觀光景氣回溫而活絡；另外受房價升、利息增影響，購屋族基於預算考量，將更趨向於買的精、買的省的低總價產品。
台灣房屋房市代表字票選係由台灣房屋經紀人員進行第一階段票選，選出各10組代表字與房市焦點新聞，再透過民眾進行第二階段網路投票，回過去幾年結果，2009年代表字「活」、2010年「狂」，2011年「凍」，2012年「等」、2013年「憂」、2014年「頂」、2015年「望」、2016年「苦」、2017年「盼」、2018年「轉」、2019年「回」，2020年「旺」，2021年「漲」，2022年則為「升」。