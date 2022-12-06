王世堅2因素力挺吳怡農 喊話王鴻薇留下來當「蔣師」
台北市議員王世堅今（6）日出席民進黨立委參選人吳怡農公布主視覺記者會，大讚吳怡農正直善良，會為國會帶來清新的正面力量，此外吳怡農舉凡財政、經濟、教育與國防外交都有深入的研究，2年前落選後仍堅定深耕基層，這就是他認識的吳怡農，更不忘稱讚議會同事王鴻薇問政認證，是優秀的議員，喊話「我們一起當了8年『柯學家』，是不是留下來一起當『蔣師』。」
記者陳威叡／台北報導
王世堅表示，議員邱威傑警語「藍綠都是垃圾」，他自己聽了感觸良多，而垃圾就是廢物，但是自己要廢物利用，把自己發揚光大，今天站出來勇敢力挺未來新希望吳怡農，讓最強的出來，選舉就是為國舉才，民進黨堅很堅定地徵召吳怡農推薦給社會。
王世堅指出，他認識吳怡農這麼多年，第一點認為他正直善良，能為國會帶來清新的氣息、正面的力量，因此他堅定支持正直善良吳怡農。
第二點認為吳怡農準備好了，國家大政舉凡財政、經濟、教育到國防外交，吳怡農有深入的研究，也有高明見解，他2年前落選後沒有氣餒，堅定深耕基層、服務地方，這幾年來用一己之力，將他專業國防知識推動到社會民防，舉辦研習營與講座，將他專業國防知識推廣到台灣社會角落，堅實國家民防，進而強化國防，「這就是我認識的吳怡農，讓最強的出來。」
而王世堅也不忘向議會同事王鴻薇喊話，稱讚他是優秀的議員且問政認真，喊話「我們一起當了8年『柯學家』，是不是留下來一起當『蔣師』。」