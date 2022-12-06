中市「全民當導演」　中山73影視藝文放映發表

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台中市影視發展基金會副執行長林盈志表示，此次的參賽者除了有專業的影像創作者，更有學生及一般民眾參與，題材多元且觀點具有創意，以深耕並推廣影視教育為目的中山73影視藝文空間，做為這些創作者的發表平台十分具有意義。
這次活動入選的影片分為「短片輯」與「長片輯」，短片輯雖然每一部片長都只在5分鐘內，但集結了劇情、動畫等不同影片類型，每一部都小巧精幹，在有限的時間裡展現創作者想帶給觀眾的觀點激盪。長片輯的作品則大多以紀錄片為主，可以看到創作者們用紀錄片關懷並描寫社會議題及現象，每一部都蘊藏著創作者對生活的感受與觀察。而作為唯一一部入選的劇情長片，「THE WORLD I SEE」則以默劇的形式述說了片中主角想跳脫日復一日生活的故事，其影像的精緻度及風格受到高度好評。導演賴楷璿表示，希望可以透過這個影片，以在悲觀中找到樂觀的態度，繼續面對人生的各種限制。
這次獲得最大獎-特優獎的短片「藍色毛球」在評選階段獲得評審的一致認同，導演錢檸表示自己曾在台中唸書，對於台中有特別的情感，這次的作品可以在中山73放映對他意義重大。唯一一部入選的動畫片「As Time Goes By」則獲得優等獎項，以描寫疫情期間只能待在一方小天地裡，看向窗外各種不同的景色，導演希望可以透過片中的每一幕，安慰彼此的心靈，也讓我們珍惜當下所擁有的一切。獲得特選獎的「加工區詩抄」則是紀錄長片，導演江雪華以勞工文學詩人李昌憲詩集「加工區詩抄」為題，用詩意紀錄片形式，呈現女工及勞工的生存議題，作品甫完成就立刻參賽，在中山73舉行了世界首映。
入選的作品將會於12月9日及12月16日週五下午14:00在中山73影視藝文空間播映，並且開放觀眾免費索票，歡迎有興趣的觀眾前來觀賞。