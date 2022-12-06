台股行情季節性效應可期　年底進場布局時機佳

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不過，牟宗堯也提醒，整體台股仍必須留意包括：半導體庫存修正風險、美元是否再出現大幅升值及外資賣壓，及後續台灣上市櫃公司的財報數據表現等。半導體產業庫存數據，目前市場推估上半年可望調整完畢，另外，美元走勢牽涉到聯準會是否再度出現出乎預料的升息幅度，及經濟再現大幅衰退的力道等，目前市場觀點看來，升息維持放緩步伐，而經濟雖受到升息干擾，但就業與薪資成長的數據觀察，經濟的調整呈現溫和適中力道。
至於，企業獲利數據觀察，牟宗堯說明，台灣企業前三季獲利表現仍見亮麗，台灣以出口企業為主，獲利數據受惠美元相對強勢表現挹注，至於明年度的企業盈餘雖然可能呈現衰退，以股價通常領先基本面一季至兩季表現，預估明年股價的低點可能出現在第一季，逢股價回檔低點宜站在多方逐步加碼。
第一金投信也指出，統計近十年台股平均本益比為16.1倍，近一年股價修正中，已使得台股本益比回落至11倍水準，本益比位處十年平均值減一至兩個標準差間，過往台股本益比降至十年平均值減一倍標準差以下進場，Bloomberg資料統計，投資一年的正報酬機率超過九成，平均股價漲幅為14.5%。
第一金工業30 ETF主要投資大型權值、藍籌股，也是這波外資回流的資金受惠股，此外，該ETF亦設計有台股ETF投資人最愛的配息機制，採年度配息機制，能降低頻繁配息的額外成本負擔，且每年元月份進行除息，更能將前一年度的收息全面涵蓋。法人指出，投資人看好跨年度之際台股行情季節性效應，又想參與息收機會，宜把握近期台股股價攻防整理期進場時機。