200人怒吹求生哨響徹立法院　催促立委搶救菸防法

民進黨九合一大選慘敗，許多停擺的民生法案近來浮上檯面，其中行政院長蘇貞昌視為最重要的國民健康法案、也就是15年未修的《菸害防制法》，在立法院一讀後就卡在委員會；婦幼社福團體擔憂審查進度一直裹足不前，今（6）日號召超過200位來自各行各業的民眾，齊聚立法院群賢樓外，用力吹響代表求救訊號的求生哨，希望用響徹雲霄的哨聲，叫醒忽視國民健康權益的立委們，能儘速審議菸防法！
在搶救國民健康的求救哨音，穿進立法院每個角落時，發起本次行動的新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍表示，為了下一代的健康，她一直戮力推動能夠全面禁售紙菸，並且盼望台灣能早日成為一座無煙之島；但若無法一蹴可及，那就應該趕緊推動新一代的菸害防制法，好讓國民健康能有更與時俱進的保護力。
根據NOW民調，選後有超過八成的民眾支持立法院要在本會期完成菸防法審議，關鍵就是為了保護青少年免於紙菸的危害；有將近九成民眾認為管控燃燒紙菸是全球趨勢，支持加強並擴大管控，讓台灣成為一座無二手煙之島。何若萍強調，若青少年的健康都不能得到保障，那一直仰賴年輕群眾支持的蔡英文總統民進黨政府，又可能會流失多少的支持者？
何若萍說，用CPR、吊點滴搶救菸防法，想要凸顯的就是，二手煙害已經越來越廣泛，若是不讓政院版本的菸防法早日通過立法、公布施行，那再多的口號、再多的憂心，也將無濟於事、藥石罔效！