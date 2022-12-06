台日半導體強強聯手　曾文生：產業正進行合理的全球部署

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曾文生首先致詞指出，半導體是一個非常縝密的製程，需要很多的合作夥伴，並非單一企業即能完成整體生產，「如何有效整合所有的供應鏈，會是一項高度運籌的工作」，台灣擁有最好的IC設計、晶圓代工以及封裝企業，但這些企業要能夠運轉的起來，需要更多精密的半導體材料產業的支持，以及半導體設備業的支撐，才有可能以最有效的方式生產。
他接續說道，疫情打斷全球供應鏈，生產與運輸上的困難造成供應混亂，尤其是對半導體有大量需求的汽車產業，因此在這段時間，全球包含台灣在內，都在重新思考半導體產業要怎麼佈局，他提到，從2018年到現在，台灣政府主要的努力方向有即是希望半導體的材料與設備能夠到台投資，貢獻台灣經濟。
至於台積電到日本投資的舉動與決定，也證明半導體的生產製造具有戰略意義，半導體就近與地域性使得其發展已經不單純只是一個國家產業發展的問題，在整體高度分工的狀況下，不同生產階段的廠商之間，如何形成縝密的產業供應鏈，才能夠有效且快速合作，已經變成全球共同努力探討的議題。
曾文生表示，現今絕大多數的工業產品皆內含半導體，顯然半導體的掌握，深刻影響一個國家的經濟生產，產業的發展已然跳脫單純考慮效率與利潤的思考，而是花費更多努力來維持供應鏈的安全與穩定，「當然，這也是台灣下個階段，要來發展、部署與思考的議題」，他樂見愈來愈多的日本或其他的國外廠商直接來台投資，為了要跟其他國家的產業有更深刻的合作，台灣半導體產業也開始逐步進行合理的全球部署。
高仙桂更指出，台日於過去半個世紀，在產業合作上已建立良好的合作基礎，尤其是在半導體產業，雙方的優勢互補，為彼此最信賴的貿易夥伴，之間的合作是現在進行式。她舉例，台積電已到日本熊本等地投資，而日本一流半導體材料大廠包括信越、三菱等廠商，也來台設廠，並且擴大投資，證明強強聯手才能鞏固台日的半導體產業競爭力。
沈榮津也在致詞時表示，台灣半導體是透過50年來扎實打底，藉由完整的供應鏈佈局、研發，以及專業人才的培育，才得以創造出全球最具供應鏈韌性跟經濟效益的生產模式，他提到，之前在擔任副局長時期還在推「兩兆雙星」計畫，而如今在國人的努力之下，已經打造4.1兆的年產值，同時造就30萬人就業機會，其中晶圓代工以及IC設計更為全球第一，對台灣經濟有相當大的貢獻，近年來，台灣藉由優秀的製程技術來跟全世界的材料與設備廠商通力合作，提供客戶高效率的代工服務，同時新冠疫情所帶來的衝擊，更加凸顯台灣是全球關鍵且可靠的合作夥伴。