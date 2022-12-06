台股大跌251點！台積電上機典禮前下挫11元、供應鏈抗跌
美國經濟數據支撐，引發市場憂心聯準會升息步伐延長，美股4大指數昨（5）日全面收跌，台北股市今（6）日開低走低，終場下跌251.86點，收在14728.88點，跌幅1.68%，成交金額新台幣2441.78億元，失守5日、10日線。台積電在上機典禮前股價走勢疲弱，終場下跌11元，來到478元，不過相關供應鏈卻逆勢抗跌，而其他大型電子股熄火。
記者鄭妤安／台北報導
美股道瓊指數5日下跌482.78點，跌幅1.4%，收在33947.點；那斯達克指數下跌221.56點，跌幅1.93%，收在11239.94點；標普500指數下跌72.86點，跌幅1.79%，收在3998.84點；費城半導體指數下跌33.2點，跌幅1.20%，收在2738.點。
台北股今日開低走低，終場下跌251.86點，收在14728.88點，跌幅1.68%，成交金額新台幣2441.78億元，失守5日、10日線。台積電將在美西時間6日，舉行美國亞利桑那州5奈米新廠設備到廠典禮，台積電今股價走勢疲弱，終場下跌11元，來到478元，2.25%。不過，相關供應鏈卻抗跌，閎康、宜特、崇越、中砂、亞翔強漲1至7%。
同樣為晶圓代工的聯電、世界先進跌近2％，力積電下跌超過3%。其他大型電子股熄火，鴻海受11月營收月減影響，下跌2.37%，來到103元。南亞科、華碩、友達、國巨、旺宏、旺宏跌1%到超過3%。