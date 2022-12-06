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藍營借將、綠營合作　盧秀燕：我很急！每天都不能浪費

▲台中市長盧秀燕頒獎表揚以《哈勇家》獲得金馬獎最佳女配角的74歲市民林詹珍妹。（圖／台中市政府提供，2022.12.06）
▲台中市長盧秀燕頒獎表揚以《哈勇家》獲得金馬獎最佳女配角的74歲市民林詹珍妹。（圖／台中市政府提供，2022.12.06）

記者顏幸如／台中報導

台中市長盧秀燕憑藉高滿意度順利連任，今在市政會議宣佈未來4年市政藍圖，她舉防疫、社宅、公托為例，強調中央與地方合作的重要性，自己施政風格就是說到做到，「我是很急，每天都不能浪費」。會後媒體追問是否有外縣市借將組小內閣，她證實「的確是有」，其餘未多說。

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因新冠肺炎之故，台中市政府的市政會議已兩年多採半實體或線上方式舉行，隨著疫情降溫，今（6日）終於全員到齊、同步開放媒體採訪。

盧秀燕頒獎表揚以《哈勇家》獲得金馬獎最佳女配角的林詹珍妹等人，她表示昨天衛生局長曾梓展應邀參加中央的防疫記者會，說明台中市如何化被動為主動，提高全民注射率到全國第一名，是很大的榮譽。未來市府將和中央各部會合作，讓各重大市政建設按進度落實。

▲台中市衛生局長曾梓展昨到中央流行疫情指揮中心分享防疫經驗，市長盧秀燕認為是市府很大的榮耀。（圖／台中市政府提供，2022.12.06）
▲台中市衛生局長曾梓展昨到中央流行疫情指揮中心分享防疫經驗，市長盧秀燕認為是市府很大的榮耀。（圖／台中市政府提供，2022.12.06）
會議一開始由研考會報告「守護台中、堅持幸福」的政策白皮書內容。盧秀燕說，自己參與9次選舉，深知選舉期間很多政見被政治攻防淹沒、無法引起關注。自己得以連任，表示受到市民肯定支持，必須比第一屆做得更好，因此利用市政會議把15項幸福政策、115個實踐方案等政見，公開透明完整的報告一遍。

接著盧秀燕舉市長選戰幾個重大議題做說明，她說自己提出兩任興建1.8萬戶社宅，市府已完成7千多戶，下屆達標1萬戶相對容易，至於中央的8千戶，相關局處應主動了解進度，才能達成總目標，「不是管好自己就好，和中央各部會合作，彼此追蹤、提醒很重要。」她再舉公托為例，以往因覓地不易導致進度不快，社會局、都發局該主動找中央協調，努力讓中央社宅計劃也有公托。

▲盧秀燕罕見未穿招牌的白襯衫，她開心透露是因「下午要去台北領獎」。（圖／台中市政府提供，2022.12.06）
▲盧秀燕罕見未穿招牌的白襯衫、換上緞面上衣，她開心透露是因「下午要去台北領獎」。（圖／台中市政府提供，2022.12.06）
盧秀燕會後強調，既然連任就要更努力、不能鬆懈，自己已迅速收拾掉選舉工作，「我是很急，每天都不能浪費，不能等到12月26日才開始落實。」傳聞因她施政成果斐然，有藍營縣市長當選人想複製台中經驗，向她借將組小內閣，盧秀燕透露「的確是有」，其餘沒有多說。

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