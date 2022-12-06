趙麗穎飯店熊抱熟男激吻　《半夏》共度春宵趕進度

趙麗穎在愛奇藝《風吹半夏》飾演鋼鐵業女強人，面對被詐騙、同行之間爾虞我詐，甚至還讓她因此蹲苦牢，可說是吃盡苦頭。劇中，趙麗穎遇見了41歲溫柔熟男李光潔，對方從一開始就借錢幫助她，助她鋼鐵業打天下，而後又在女方有難時義氣相挺，讓趙麗穎使出渾身解數「倒追」男方，成功挖角他來自己公司上班。
記者羅凌筠/綜合報導
朝夕相處之下，兩人2次曖昧的眼神交流，差點就要親了上去，卻都被電話給打斷。最新一集，在東北捲入官司的趙麗穎，打開飯店房門竟看見李光潔站在面前，興奮的她直接熊抱飛撲上去熱吻，男方抱著她進房共度春宵，隔天一早醒來，趙麗穎開口第一句話竟是，「我會對你負責的」，強勢女王依舊霸氣十足。
兩人正式確認彼此心意，不過趙麗穎卻被企業對手帶上雪山，丟包在荒郊野外，她迷路之中終於打通電話給李光潔，彷彿死前遺言般告白，「我以為我這輩子再也不會對別人有感情，我愛你。」看似感人的肺腑之言，卻在最後不改女王花的霸氣說，「我要是死在這了，你要給我報仇啊。」
趙麗穎坦言為角色「許半夏」下了很多苦心，看到劇本時覺得，「真的太難了，她很複雜，需要很強的信念感。我一開始是有點膽怯的，但是後來遇到了導演，他有很強的能量與信念感，他會感染我。」她為許半夏的狠勁打了高達9分，「她非常清楚自己要什麼，這也是我在那個階段，通過許半夏，也讓自己更加清楚自己在追尋什麼。」