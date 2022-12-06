2022暢銷書排行！「它」連2年奪冠　YouTuber推薦也爆賣

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而出版數十年、散發神秘氛圍的《世界最神奇的24堂課》和《我所看見的未來》，藉由知名的YouTuber「老高與小茉」介紹，激發數百萬閱聽者強烈的好奇心，在網路上與親友群組中瘋傳討論。為今年TOP 20暢銷書與作家排行榜帶來令人驚豔的話題亮點！值得注意的是今年暢銷作家排行榜皆由童書漫畫作者包辦前三名，可見童書圖像和文本面貌更加多元，透過幽默的故事結合知識，讓孩子從小就迷上閱讀。
對比誠品書局的暢銷排行榜，金石堂熱銷中同樣有許多心靈勵志類，包括金石堂愛書大使愛瑞克一同發掘自己的《內在原力》、從岸見一郎文字中獲得阿德勒《被討厭的勇氣》、向志玲姐姐學習《剛剛好的優雅》、或是跟著《蛤蟆先生去看心理師》面對心中迷障。這幾本高居在年度TOP 20暢銷書排行上的讀物，在在反映挺過疫情後，讀者對人生採取更正向積極的思考、以及行動的能量。
【金石堂書店2022年度暢銷排行榜TOP20】 統計期間：2021/12/1～2022/11/30
TOP1《原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則》
TOP2《世界最神奇的24堂課》
TOP3《內在原力：9個設定，活出最好的人生版本》
TOP4《屁屁偵探讀本10 屁屁偵探戀愛了？！》
TOP5《如果歷史是一群喵(9)：五代十國篇【萌貓漫畫學歷史】》
TOP6《給存股新手的財富翻滾筆記》
TOP7《被討厭的勇氣：自我啟發之父「阿德勒」的教導》
TOP8《月老(金馬慶功奇幻版) 》
TOP9《好好再見不負遇見》
TOP10《剛剛好的優雅：志玲姊姊修養之道》
TOP11《數獨隨身玩騎士級》
TOP12《時間，才是最後的答案》
TOP13《蛤蟆先生去看心理師》
TOP14《神奇柑仔店11：失控的最強驅蟲香水》
TOP15《歡迎光臨夢境百貨：您所訂購的夢已銷售一空》
TOP16《為什麼不能想怎樣就怎樣：王宏哲給孩子的情緒教育繪本2》
TOP17《做自己，為什麼還要說抱歉？》
TOP18《怪奇微微疼》
TOP19《韓先生來敲門：凝聚微光照亮台灣》
TOP20《我所看見的未來-完全版(龍樹諒預言漫畫集) 》
【金石堂書店2022年度暢銷作家榜TOP20】 統計期間：2021/12/1～2022/11/30
TOP1 肥志／《如果歷史是一群喵(9)：五代十國篇【萌貓漫畫學歷史】》
TOP2 廣嶋玲子／《神奇柑仔店11：失控的最強驅蟲香水》
TOP3 Troll／《屁屁偵探讀本10 屁屁偵探戀愛了？！》
TOP4 護玄／《約定：案簿錄．浮生卷三》
TOP5 詹姆斯．克利爾／《原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則》
TOP6 晨羽／《來自天堂的雨【紀念版套書】》
TOP7 黃山料／《好好再見不負遇見》
TOP8 青山剛昌／《名偵探柯南(99)》
TOP9 遠藤達哉／《SPY×FAMILY 間諜家家酒 08》
TOP10 墨香銅臭／《天官賜福六完》
TOP11 查爾斯．哈奈爾／《世界最神奇的24堂課》
TOP12 東野圭吾／《解憂雜貨店【暖心紀念版】》
TOP13 愛瑞克／《內在原力：9個設定，活出最好的人生版本》
TOP14 芥見下／《咒術迴戰 (首刷限定版) 17》
TOP15 岸見一郎／《被討厭的勇氣：自我啟發之父「阿德勒」的教導》
TOP16 不朽／《想把餘生的溫柔都給你【12萬冊紀念版】》
TOP17 尾田榮一郎／《ONE PIECE航海王 (首刷限定版)101》
TOP18 花於景（雷雷夥伴）／《請解開故事謎底 01》
TOP19 吳淡如／《人生實用商學院：誰偷了你的錢？》
TOP20 醉琉璃／《神使劇場：花的幻想鄉》
【誠品書店2022年度新書不分類暢銷TOP10】統計期間：2021/11/1至2022/10/31
TOP1《好好再見 不負遇見》黃山料
TOP2《蛤蟆先生去看心理師》羅伯．狄保德
TOP3《剛剛好的優雅：志玲姊姊修養之道》林志玲
TOP4《我也曾想過，殺了過去的自己》Peter Su
TOP5《時間，才是最後的答案》角子
TOP6《墨菲定律：如果有可能出錯，那就一定會出錯》張文成
TOP7《大概是時間在煮我吧》張西
TOP8《那女孩對我說》黃山料
TOP9《轉念的力量：不被念頭綁架，選擇你的人生，讓心靈自由》賴佩霞
TOP10《做自己，為什麼還要說抱歉？》林依晨