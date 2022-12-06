最可愛7-11！貓貓蟲咖波主題店曝光　3款聯名咖啡杯必收

咖波粉必須朝聖！7-11和貓貓蟲咖波費時近1年，合力打造全台首間貓貓蟲咖波主題店，即起進軍台北信義區。全店整體色系正是以咖波的淺藍色為主色調，店鋪設計大量運用貓貓蟲咖波的畫風，每個角落都能看到超可愛的咖波，主題店還獨家開賣的咖波小雞絨毛筆袋、面紙套等周邊，連CITY CAFE咖啡杯都換成咖波聯名杯。 我是廣告 請繼續往下閱讀 7-ELEVEN表示，雙方耗時近一年從店鋪設計、選址進行規劃討論，為了無限放大咖波的療癒力量，主題店從招牌到天花板、牆壁、櫃台、桌椅等，全部都是滿滿的咖波及眾好友。入店抬頭就能看到咖波霓虹造型燈管，休憩區的桌面則有滿版咖波，椅面也有不同角色設計；天花板則有大型咖波以及狗狗燈箱，商品陳列櫃則獨家開賣咖波小雞絨毛筆袋、面紙套、抱枕桌等限定周邊。▲主題店獨家開賣多款全新周邊，商品陳列櫃有咖波小雞絨毛筆袋、面紙套、抱枕桌等。（圖／7-ELEVEN提供）最讓粉絲瘋狂的還有CITY CAFE聯名設計杯，因應不同容量推出漂浮好朋友、咖波狗狗疊疊樂、貓貓貓蟲咖波共3款圖案，只要點CITY CAFE即可免費擁有限定聯名杯。 為了幫主題店造勢，12月9日將在主題店（松高門市）舉辦人偶見面會，《NOWnews》也整理門市亮點照片搶先看。▲咖波主題店是7-11松高門市，地址是台北市信義區基隆路一段141號1樓。（圖／業者提供）▲7-11咖波主題店外觀。（圖／業者提供）▲7-11咖波主題店天花板。（圖／業者提供）▲7-11咖波主題店休憩區。（圖／業者提供）▲7-11咖波主題店休憩區。（圖／業者提供）▲7-11咖波主題店休憩區。（圖／業者提供）▲7-11咖波主題店店內照。（圖／業者提供）▲7-11咖波主題店櫃台。（圖／業者提供）▲咖波小雞絨毛筆袋389元、面紙套459元、抱枕桌899元。（圖／7-ELEVEN提供）▲招財咖波絨毛娃娃888元。（圖／7-ELEVEN提供）▲咖波造型拖鞋499元。（圖／7-ELEVEN提供）快衝50嵐！買奶茶「免費送飲料提袋、環保杯」：3杯就送今起吃兩周！肯德基「雞塊、大福買1送1」 個人套餐99元今天開搶！7-11雙12「美式45杯1212元」 全家拿鐵買6送6全家開賣「很多安妮亞」鑰匙圈！全套10款曝光：呵臉必收