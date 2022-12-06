日本博弈機房藏身台中搶搭世足熱潮 警逮44嫌

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內政部警政署為避免商辦大樓、社區住宅成為隱匿犯罪的溫床，透過警民合作執行「清源專案2.0」計畫，積極進行清查布建，找出製毒工廠、網路賭博機房、私行拘禁人頭帳戶開戶人場所等犯罪分子藏匿地點，
第六分局日前接獲線報有線上博弈犯罪集團藏匿於臺中七期商辦大樓內，該集團設立賭博網站線上百家樂、體育世足賽等，提供網路不特定日本賭客進行下注從事賭博等犯行，經與警察局刑警大隊科偵隊共同偵辦，並報請臺中地檢署指揮，蒐證齊全後聲請搜索票獲准，於11月29日前往搜索，查獲現場負責人、幹部及員工等44名犯嫌(日籍6人、中國籍1人、臺籍37人)，並查扣電腦主機等不法贓證物，清查發現賭客1年的總下注金額逾日幣8,000億元(換算新臺幣約1,800億元)，不法獲利相當驚人，全案依賭博罪嫌移送地檢署偵辦。
分局長蔡元戎表示，警方將持續蒐報加強查緝作為，對有假借合法掩護非法暗中從事賭博者，一定依法嚴處，如有不肖業者隱身幕後經營網路賭盤、職業賭場、地下匯兌及洗錢水房等行為，也會強化蒐證偵辦；民眾如有發現不法情事，歡迎撥打「110報案」專線，或就近至警察機關提供犯罪情資俾供查辦，一同維護善良風俗，淨化本市治安。