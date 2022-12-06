全家雙12開殺！拿鐵買3送3　「特大杯美式」33元冰熱互換

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📍12/10至12/12特大杯美式15杯488元。
📍12/10至12/12特大杯拿鐵15杯588元。
📍12/10至12/12霜淇淋12支388元。
📍12/10至12/12香蕉單入買6送6，每根平均10元。
📍12/12中杯拿鐵買3送3。
🟡好康2：即日起到全家行動購買保健食品，單筆滿1212元送12杯中杯美式，可兌換至明年4月底。
🟡好康3：即日起至明年1月3日期間，到全+1商城累計消費滿1212元，送五月花極上抽取式衛生紙1串；同步祭出美食、廚具特價，包含鍋寶廚神3鍋6件組1111元、王品肋眼牛排佐黑松露奶油醬299元。此外，12月12日至12月19日期間，全館不限金額免運費。
🟡好康4：即日起至12月13日，在LINE購物商城下單並選擇全家取件，領包裹可獲得小白單兌換券，免費換大杯熱經典拿鐵1杯，限量2600份。活動期間使用FamiPort宅家取服務成功完成寄件，可獲得購物金20元，限量3000組。
7-ELEVEN即起至12月12日期間，在i預購推出「1212年終盛典」，主打全站天天免運，以及美妝保養下殺4折起，買指定商品滿1212元享6% OPEN POINT點數回饋。首推雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露100ml三入組，特價7111元；以及全臉上妝最需要的蘭蔻粉底、DIOR唇膏等彩妝品，最高祭出買1送1。咖啡促銷部份，今（6）起在APP行動隨時取開賣指定飲品多杯組，皆是均一價1212元。
🟡APP｜12月6日起至12月13日
📍大杯美式45杯1212元，6折
（單杯原價45元，平均特價27元）
📍大杯拿鐵32杯1212元，6.9折
（單杯原價55元，平均特價38元）
📍黑糖珍珠撞奶30杯1212元，6.7折
（單杯原價60元，平均特價40元）
📍四季春純奶青／純奶茶任選35杯1212元，6.9折
（單杯原價50元，平均特價35元）
📍精品拿鐵／美式任選20杯1212元，6.7折起
（單杯最高原價90元，平均特價61元）