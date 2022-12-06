談判破局！金門爆鬥毆釀1人重傷進加護 警追查17人到案
金門縣4日晚間發生連續鬥毆案，造成1名盧姓男子重傷住院，金門縣警察局金城分局今（6）日表示，警方已追查17人到案，並將其中3人拘提，全案依殺人未遂、聚眾鬥毆等罪嫌移送金門地檢署偵辦。
編輯中心／綜合報導
據了解，全案源於黃姓男子、洪姓男子日前在手機社群網路，疑因業者拖吊權利車等話題爭吵結怨，雙方遂約定於4日，在金城鎮北堤路停車場談判，但因一言不合爆發衝突，兩邊各自糾眾，分別在金沙鎮金沙水庫、金寧鄉后湖海濱，持球棒、器械等物品發生第2、3波鬥毆衝突，還有1輛車子因而毀損，其中盧姓男子被打到重傷送進加護病房搶救。
警方獲報後，由刑事警察大隊、金城分局及金湖分局組成專案小組漏夜偵辦，陸續將17名涉案人約談到案，其中王姓及兩名陳姓涉案人拘提，並逐一釐清案情和事發經過；縣警局強調，絕不容許暴力行為挑戰公權力，對於類似的聚眾鬥毆暴力行為，必定從嚴究辦，呼籲不法人士不要挑戰警方維護社會治安的決心。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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