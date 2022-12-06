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黃子佼育兒有感「8字送家長」　曝孟耿如公開家務事好處

▲黃宣（左起）、黃子佼和陳明珠出席紅白主持人亮相記者會。（圖／記者侯家瑜攝）
▲黃宣（左起）、黃子佼和陳明珠出席紅白主持人亮相記者會。（圖／記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜/台北報導

藝人黃子佼和孟耿如是演藝圈著名夫妻檔，今年5月迎來女兒黃玉米，不過結婚近2年的孟耿如，日前突發文宣洩當媽後的負面情緒，令人擔憂婚姻是否觸礁，好在黃子佼事後不厭其煩地，向留言區的網友解釋原委，隔天還錄製半小時的影片力挺老婆，而今（6）日與黃宣、陳明珠出席紅白主持人亮相記者會時，也再次強調雙方一切都很好。

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黃子佼表示當天在孟耿如抒發完後，2人下午就在聊別的事情，隔天也都一起陪孩子，「來的快去的快啦，在那之前沒幾天，她才說要當我的後盾，讓我安心工作，其實當媽媽的心情，是每天都在變的。」呼籲外界不用太擔心，同時8字提醒所有家長，「少睡一點，多做一點」，透露目前一天大約睡6小時左右。

▲孟耿如女兒「小玉米」4個月就會翻身，讓其他家庭的父母會拿來做比較。（圖／翻攝自孟耿如IG）
▲孟耿如日前發文吐露當媽心聲。（圖／孟耿如IG）
至於夫妻之間的事，是否有考慮過私下談好就好，不需要公諸於世，黃子佼則認為若此舉，可以讓同溫層感到共鳴，或許並非壞事，「適度發洩、聽聽網友的想法滿好的，只要不要傷及無辜就得了，其實很多過來人都有和我們分享心聲和解決方法，或是覺得我們替他們發聲，有得到救贖的感覺。」強調這就是社群的功用、公眾人物存在的意義，「我們彼此取暖，也一同往前進。」黃子佼認為孟耿如對於所選的事，就要自己承擔、負責，「生孩子、創業，都是她選擇的。」爆料老婆重心其實是經營副業，「她昨天開視訊會議還睡著。」不過雖然夫妻倆都各自忙工作，還是願意犧牲休息時間顧孩，為家庭奉獻的精神值得敬佩。

▲孟耿如自曝育兒秘訣，希望孩子先學會叫爸爸。（圖／品牌提供）
▲孟耿如育兒之外，也積極經營副業。（圖／品牌提供）

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