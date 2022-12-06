不當「舞倒女郎」神經再生注射治療終結妙齡女頸源性眩暈
26歲楊小姐4年前因為練舞意外被舞伴不慎踢飛昏倒，送醫檢查後沒有腦震盪及腦出血等症狀，但之後開始出現偶發性眩暈，尤其只要舞蹈姿勢一仰脖，就會引發暈眩立即昏倒。期間做過影像學與神經學(腦電波及神經傳導)檢查但皆無異常，但卻嚴重影響到舞蹈教學。經醫學中心疼痛科x光檢查後發現，楊小姐頸部頸椎過直，顯示後頸肌群僵硬併有輕度疼痛，有揮鞭損傷後的頸部肌筋膜炎，加上神經受到拉傷，導致頸部神經傳入腦神經系統出現異常，造成病人產生「頸源性眩暈」，接續安排「再生注射治療」，在超音波引導下施行「大枕神經與後頸部深筋膜間水解離」療法，注射治療1次後，眩暈昏倒現象消失，接著每月1次，經過3次再生注射的療程，明顯改善後頸肌群僵硬與疼痛，頸源性眩暈也完全消失，迄今病況穩定無復發。
記者林怡孜/台南報導
奇美醫學中心麻醉部部長暨疼痛科主任陳貞吟表示，「頸源性眩暈」通常由於車禍(突然煞車或是被後車追撞)或創傷(練舞或練武等)導致頸部骨關節炎、肌筋膜炎及神經受到拉傷所致。由於後頸部有大量的「本體感覺神經」分布，尤其後頸上半部若頸部神經傳導系統出現異常，易造成非特異性身體平衡失調情況，往往會產生所謂「頸源性眩暈」，但藥物治療往往效果不佳，此時在超音波導引下施行「大枕神經與後頸部深筋膜間再生注射治療」則是一個不錯的治療選擇。
陳貞吟指出，意外撞擊可能造成頭頸部血管損傷與腦出血等嚴重狀況發生，也可能傷及頸部骨關節、肌筋膜及神經，而當維生素D缺乏時，會延緩肌筋膜及神經損傷痊癒速度，因此須同步治療。而「大枕神經與後頸部深筋膜間水解離療法」是介入性疼痛治療的一種技術，醫師依解剖相關位置，輔以影像導引，將注射細針帶到目標神經旁，使用5%葡萄糖水或PRP來調控神經平衡，達到治療目標。此治療法低風險、低侵入性、副作用少、治療時間短，無需全身麻醉也沒有傷口，適合各年齡層病人施行。
陳貞吟說明，奇美醫學中心疼痛治療團隊對於頸源性眩暈治療有非常豐富的經驗及完整的治療程序，且能依照病人的病況，製訂治療計畫，有效幫助病人，早日恢復。