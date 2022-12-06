中市將辦永續零碳城市論壇 產官學為邁向永續城市獻策
台中市政府重視永續發展，將於12日在市府大樓集會堂舉辦「2022台中市永續零碳城市論壇」，會中以2050淨零永續為主軸，，配合台中市發展低碳城市自治條例修正，邀請產官學界專家學者，針對國際零碳趨勢、零碳產業、零碳環境、永續建築、韌性城市、智慧交通及全民綠生活等六大主題演講交流，即日起開放報名，額滿為止。
記者金武鳯/台中報導
永續低碳辦公室執行長黃晴曉表示，市府在永續發展與淨零轉型正努力趕上國際腳步，推動永續淨零政策三部曲，今年獲得國內外肯定，包括參與國際碳揭露專案（Carbon Disclosure Project，CDP）獲評為A級城市，氣候減緩及調適兩面向評比皆為A級。此外，「2021台中市自願檢視報告」，也從全台20個政府機關中脫穎而出，榮獲白金級第1名，市府盼能與專家學者、市民朋友激盪出更多城市永續的正向做法，特別邀請產、官、學界專家共同探討邁向永續城市的策略。
黃執行長指出，此次論壇以「2050淨零永續」為主題，邀請各領域專家分享永續零碳的政策與實務應用，包括教授魏國彥精闢分析台灣淨零排放路徑、零碳企業先行者台中精機廠經理謝容，分享企業致力於永續轉型的心路歷程。另教授曾梓峰以城市規劃角度，分享先進城市永續建築發展；教授李鴻源以韌性城市新思維為題，注入政府、企業與環境永續動能。
至於林良泰教授則要暢談整合智慧化交通系統，打造人本低碳交通環境； 處長簡慧貞分享零碳如何從生活中落實，共同守護地球。論壇精彩可期，即日起至12月7日開放線上報名，名額有限，額滿為止。參與論壇者可獲贈精美宣導品一份，歡迎民眾踴躍參加，關心零碳永續的最新進程。活動報名網址 https://reurl.cc/91vgYv ，相關活動訊息請上 「台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室」臉書粉專 https://pse.is/4kbghd 查詢。