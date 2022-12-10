刺殺北洋軍閥孫傳芳！民國俠女施谷蘭　苦等10年終報父仇

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奉系軍閥進入山東後，施從濱相當受到山東督辦張宗昌的器重，張宗昌是奉系重要將領，與張作霖關係密切；1925年底至1926年初，為了截擊直系軍閥孫傳芳的軍隊北上進攻，施從濱奉張宗昌之命趕赴前線，卻不幸在皖北固鎮戰鬥時兵敗，被孫傳芳部下的謝鴻勛俘虜，還被孫傳芳以鐵絲捆綁送到蚌埠車站，當眾割下頭顱掛起、又曝屍3天3夜，死法極其屈辱。
從小在父親的呵護下養尊處優、如掌上明珠的施谷蘭，聽見心愛的父親竟然死的這般悽慘，一時間根本無法接受，她無憂無慮的生活也從此畫下句點，往後的人生，如何報仇變成了她生命的重心，儘管以當時的情況來看，1個文弱女子想讓縱橫沙場的軍閥償命，根本就是不可能的事，但施谷蘭依然想方設法去做，她第1個想到的便是自己的堂兄施中誠。
施中誠年幼喪父，是由施從濱夫婦撫養成人，與施從濱情同父子，施谷蘭原以為有這層關係，堂兄斷不會對父親的死袖手旁觀，於是便藉由為父親爭取撫卹的名義，為施中誠弄到煙台警備司令的要職，這樣要報仇，也會比她1個弱女子更有機會，可她沒想到的是，施中誠為了不想要自己的仕途旁生枝節，反而勸說施谷蘭放棄復仇，施谷蘭一氣之下，和堂兄斷絕關係。
1928年，施谷蘭結識了同鄉施靖公，此人當時是山西軍閥閻錫山部的諜報股長，也是施中誠的軍校同學，對施谷蘭頗有好感，為了抱得美人歸，便表示願意替施谷蘭報仇。而施谷蘭，也許是因為太過年輕或心急，短時間內就決定嫁給這個她還不夠了解的男人，2人在幾年內陸續生了2個兒子，日子一度過的也算是平靜幸福，可就在這時，施谷蘭又迎來第2次的失望。
其實施靖公之所以會娶施谷蘭，主要是看上她的出身，對於自己的仕途發展有所幫助，根本沒把報仇放在心上；施谷蘭也於一再要求施靖公為父報仇被拒後，終於意識到自己2度所託非人的事實，毅然與丈夫一刀兩斷，帶著2個兒子返回娘家。這次的經歷也讓她徹底明白，父親的仇終究得靠她自己來報，感慨：「一再犧牲為父仇，年年不報使人愁，痴心願望求人助，結果仍須自出頭」，隨後便決心自己去完成復仇計劃，還改了個十分英氣的名字-「施劍翹」，意喻：「翹首望明月，拔劍問青天」。
情感上做了斷後，施劍翹首先要確定的就是孫傳芳人在何處。憑著驚人的意志力，施劍翹終於打聽到孫傳芳隱居在天津的消息；由於九一八事變後，日本屢次想拉攏孫傳芳，都被拒絕了，為了躲避日本人的騷擾，孫傳芳決定皈佛誦經，去天津佛堂當了居士，他也明白自己戎馬一生，殺人、樹敵無數的事實，所以為了保障人身安全，對自己的行蹤相當低調，只是沒想到最後竟栽在1個女人手裡。
施劍翹前往天津後，暫時住在英國租界10號路166號，但天津畢竟不小，要找到1個存心隱居的人，談何容易；不過冥冥之中自有安排，有一天，她無意聽到1位僧人在廣播電台講經，發現這位出家人有著一口的山東口音，讓她心生疑慮，便決定前往電台守株待兔，果然讓她目擊講者真容，竟然就是失蹤多年的孫傳芳，並得知他在「天津佛教居士林」（前身為清修禪院）擔任首席居士，當時的居士林是由富明法師主持，信徒不少，達千人以上。
人確定找到了，剩下就是如何下手的問題，施劍翹先是透過弟弟友人的關係，設法弄到1把手槍和子彈，接著又為了不讓裹小腳阻礙自己的復仇計畫，忍受巨大的疼痛，進行多次手術，讓自己的雙腳可以靈活行走。1935年10月3日，施劍翹在日租界花園街觀音祠，為亡父舉行悼念活動，請來居士林住持富明誦經，並以想了解死後超渡事宜為由，向富明大師打聽到孫傳芳在居士林的活動作息，又表示自己也想參加誦經，富明住持不疑有他，當場便同意了。
1935年11月13日，施劍翹正式實施她的復仇計畫，她做好了最壞打算，給母親、弟弟、妹妹及其親族都寫了遺書。當天下午約2點，施劍翹以「董蕙」之名辦理卡片，來到居士林，見到誦經的人很少，是下手的難得良機，隨後她瞧見孫傳芳搭了車子抵達居士林，確定孫人在佛堂，便先坐車回家拿槍，然後再次返回。
在佛堂裡，施劍翹以「後方的爐子太熱」為由，緩緩的移動到孫傳芳的右後方，接著默默在大衣口袋裡打開了手槍的保險，雖然從未殺過人的她，此刻確實相當害怕，但想到父親的慘死，她還是牙一咬，先是朝孫傳芳的右耳後開了1槍，接著又向他的後腦和後背開了2槍，孫傳芳當即氣絕身亡，而佛堂諸人則被嚇到無法動彈，彷彿過了好長一段時間，眾人才反應過來，開始驚叫和逃跑。
施劍翹見大仇得報，馬上將事先印好的傳單，一面寫的是她為報父仇作的2首詩，另一面是則簡短的報仇聲明，撒在居士林的院子裡，強調自己是為父報仇，絕無傷害旁人之意，1人做事1人當，她也絕不會牽連任何人，並願意馬上赴公安局自首。
曾經雄踞一方的前軍閥，大庭廣眾下被1個女人開槍打死，消息立刻傳遍天津，案子從開始審理到最終判決，都受到媒體的極大關注。按理說，施劍翹作為殺人犯，本該處於極不利的態勢，但當時大部分的媒體和民眾，都被這個女子的孝心和毅力感動，也對孫傳芳軍擔任閥時期的暴行多有不認同，尤其是施劍翹每次公開亮相時，所表現出的淡定從容、大義凜然，讓她成為人們心中不折不扣的「俠女」；施劍翹也在法庭上直言，若父親是戰死在兩軍陣前，那她也不能把孫傳芳當仇人，更別提找他報仇，問題是孫傳芳殘殺俘虜，俘虜死後還將其曝屍、懸首示眾，這才與他結下不共戴天之仇。
原本法院一審判決施劍翹有期徒刑10年，上訴後又改判7年，接著又再上訴到南京的全國最高法院，在輿論的壓力下，1936年10月，國民政府主席林森向全國發表了公告，決定赦免施劍翹，此後，由中華民國最高法院下達特赦令，將施劍翹特赦釋放。
施劍翹免受牢獄之災後，又積極投身到抗日運動中，還在蘇州創辦私立從雲小學，又與周恩來、鄧穎超、董必武等中共領導人建立了深厚交情。1949年施劍翹當選為蘇州市婦女聯合會副主席，1957年又當選為北京市政協特邀委員。晚年施劍翹移居北京，於1979年因晚期結腸直腸癌病逝，終年74歲。而她傳奇的一生，也被改編成數部電影，如《女刺客》、《一代宗師》、《邪不壓正》等，繼續流傳於後世。