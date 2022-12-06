香港嚴防疫情升溫！首批BNT二價疫苗開打　醫籲跟進採購

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根據國外最新學術期刊報導，加拿大一項大規模臨床研究顯示，與接種BNT青少年相較，施打莫德納疫苗的12至18歲族群罹患心肌炎的風險約高出2至3倍。黃立民認為，從疫苗製程、臨床表現來看，BNT、莫德納主要差異就在於劑量高低，莫德納劑量較高，但局部副作用相對也較高。相較之下，BNT疫苗劑量較低，接種後後副作用也較低，包括，心肌炎以及全身性或局部性不適症狀，均低於莫德納。
不少家長擔憂青少年疫苗混打可能有其他副作用，黃立民指出，在去(2021)年疫情緊張之際，因疫苗供給不足，對混打容忍度高。但如今民眾已經產生了防疫疲勞，加上防疫措施逐步鬆綁，多數民眾對施打追加劑意願低，此時，再讓青少年混打，增加副作用風險，確實讓家長有所質疑，不願在同意書上簽名。
12歲未滿18歲青少年校園接種即將展開，黃立民提醒，有鑑於未滿18歲的青少年多施打BNT疫苗，為降低家長疑慮，建議政府可採購BNT BA.4/5次世代疫苗以為選擇，有助提高台灣防疫成效。
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