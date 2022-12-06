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香港嚴防疫情升溫！首批BNT二價疫苗開打　醫籲跟進採購

▲李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大兒童醫院主治醫師黃立民呼籲，提高疫苗覆蓋率才能真正穩定疫情，恢復正常生活。（圖／Shutterstock）
▲李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大兒童醫院主治醫師黃立民呼籲，提高疫苗覆蓋率才能真正穩定疫情，恢復正常生活。（圖／Shutterstock）

記者吳宗軒/綜合報導

台灣隨著疫情穩定，12月1日起開放室外免戴口罩，但鄰近的香港卻在同一日新增1萬137例確診病例，回升至萬例水平。為控制疫情，香港政府採購190萬劑BNT(港稱復必泰)二價疫苗，首批到貨的77萬劑也於12月1日開打。根據觀察，香港長者的疫苗覆蓋率不佳，一直是當地疫情無法全面控制的重要因素之一。對此，李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大兒童醫院主治醫師黃立民呼籲，提高疫苗覆蓋率才能真正穩定疫情，恢復正常生活。

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三年多來，香港共有五波較嚴重的新冠疫情，特別是自今年疫情升溫後，因為疫苗覆蓋率不足加上環境及醫療量能，讓疫情無法穩定控制，為能控制疫情，香港政府在11月開放施打BNT幼兒劑型疫苗，並採購了190萬劑BNT二價疫苗，也加強宣導力道期望提高疫苗覆蓋率有助穩定疫情。

▲香港政府採購190萬劑BNT(港稱復必泰)二價疫苗，首批到貨的77萬劑也於12月1日開打。（圖／翻攝自香港政府新聞網）
▲香港政府採購190萬劑BNT(港稱復必泰)二價疫苗，首批到貨的77萬劑也於12月1日開打。（圖／翻攝自香港政府新聞網）
根據國外最新學術期刊報導，加拿大一項大規模臨床研究顯示，與接種BNT青少年相較，施打莫德納疫苗的12至18歲族群罹患心肌炎的風險約高出2至3倍。黃立民認為，從疫苗製程、臨床表現來看，BNT、莫德納主要差異就在於劑量高低，莫德納劑量較高，但局部副作用相對也較高。相較之下，BNT疫苗劑量較低，接種後後副作用也較低，包括，心肌炎以及全身性或局部性不適症狀，均低於莫德納。

不少家長擔憂青少年疫苗混打可能有其他副作用，黃立民指出，在去(2021)年疫情緊張之際，因疫苗供給不足，對混打容忍度高。但如今民眾已經產生了防疫疲勞，加上防疫措施逐步鬆綁，多數民眾對施打追加劑意願低，此時，再讓青少年混打，增加副作用風險，確實讓家長有所質疑，不願在同意書上簽名。

12歲未滿18歲青少年校園接種即將展開，黃立民提醒，有鑑於未滿18歲的青少年多施打BNT疫苗，為降低家長疑慮，建議政府可採購BNT BA.4/5次世代疫苗以為選擇，有助提高台灣防疫成效。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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