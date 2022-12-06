Melody沒看新聞不知大S狂刷百萬　「智慧17字」開示婚姻

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她也坦言，婚姻真的是一門學問，每一個人的婚姻都有自己的挑戰和考驗，忍不住開示大家「我們不能去講別人，因為我們不是當事人」，每個人的婚姻狀況不一樣，人是有生命的，生命每天在變化、人也會變化，她認為只能多靠溝通，「如果溝通到了一個極限，該怎麼辦就怎麼辦」。透露現在自己和老公結婚久了、已經不太會吵架，尤其處於上有老、下有小的「中間人」狀態，雖然過了時刻照顧小孩吃喝拉撒睡的階段，但中學開始的教育時刻才是最忙、最累的。
被問到是否有馭夫術可傳授？Melody認為夫妻兩人就是要有共識，是共同在為孩子和家庭付出，像夥伴一樣，各自有責任且互相尊重，就會沒有什麼時間吵架。她提到畢竟男人大多吃軟不吃硬，認為女人偶爾都會撒嬌，但認為「撒嬌不一定是技巧，有時候是女生想要被照顧、被疼愛，自然而然產生的口氣和狀態」，也無關是不是馭夫術。
最後她更直言「婚姻當中女人常認為自己犧牲很多，但有時候忘記其實男生也有他的犧牲」，她分享在婚姻裡兩個人都要付出，「沒有絕對的犧牲者」，大家都是互相、在不同的階段分配不同的工作，兩人都是一起的。
連續兩年代言赫本HEBEN的Melody，是大家心目中充滿自信的現代女性，她現場提醒大家，女人在不同年齡層的樣貌都會改變，提醒大家千萬不要因為生完小孩了、結婚已經20年了，就放棄自己。她真誠地說，每個女人的身型都不一樣，但每個人都是漂亮的，認為大家都值得找回自信，而且發自內心、懂得欣賞自己的能力，也是一種愛自己。