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Melody沒看新聞不知大S狂刷百萬　「智慧17字」開示婚姻

▲時尚媽咪Melody擔任赫本HEBEN代言人，出席台北旗艦店開幕記者會，被問有沒有關注到大S刷前夫汪小菲信用卡、花了百萬的事，她雖說沒有注意新聞，但坦言婚姻真的是一門學問，每一個人的婚姻都有自己的挑戰和考驗，忍不住開示大家「我們不能去講別人，因為我們不是當事人」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲時尚媽咪Melody擔任赫本HEBEN代言人，出席台北旗艦店開幕記者會，被問有沒有關注到大S刷前夫汪小菲信用卡、花了百萬的事，她雖說沒有注意新聞，但坦言婚姻真的是一門學問，每一個人的婚姻都有自己的挑戰和考驗，忍不住開示大家「我們不能去講別人，因為我們不是當事人」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

時尚媽咪Melody今（6）日出席赫本HEBEN台北旗艦店開幕記者會，被問有沒有關注到大S刷前夫汪小菲信用卡、花了百萬的事，她說新聞實在太多條沒有注意，認為獨立女性想要買什麼、做什麼都是自由發揮，但自豪是務實的摩羯座，「有分寸不會太over地想刷就刷」。話鋒一轉，坦言婚姻真的是一門學問，每一個人的婚姻都有自己的挑戰和考驗，忍不住開示大家「我們不能去講別人，因為我們不是當事人」。

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赫本HEBEN台北旗艦店開幕，邀來連續代言兩年的Melody擔任嘉賓，受訪時被問到有沒有關注到大S刷前夫汪小菲卡花了百萬的事，她先說新聞太多沒有留意，但認為獨立女性想要買什麼、做什麼都是自由發揮，分享自己刷卡多半是出門旅遊或買東西時，自豪是務實的摩羯座，「有分寸不會太over地想刷就刷」。

她也坦言，婚姻真的是一門學問，每一個人的婚姻都有自己的挑戰和考驗，忍不住開示大家「我們不能去講別人，因為我們不是當事人」，每個人的婚姻狀況不一樣，人是有生命的，生命每天在變化、人也會變化，她認為只能多靠溝通，「如果溝通到了一個極限，該怎麼辦就怎麼辦」。透露現在自己和老公結婚久了、已經不太會吵架，尤其處於上有老、下有小的「中間人」狀態，雖然過了時刻照顧小孩吃喝拉撒睡的階段，但中學開始的教育時刻才是最忙、最累的。

被問到是否有馭夫術可傳授？Melody認為夫妻兩人就是要有共識，是共同在為孩子和家庭付出，像夥伴一樣，各自有責任且互相尊重，就會沒有什麼時間吵架。她提到畢竟男人大多吃軟不吃硬，認為女人偶爾都會撒嬌，但認為「撒嬌不一定是技巧，有時候是女生想要被照顧、被疼愛，自然而然產生的口氣和狀態」，也無關是不是馭夫術。

最後她更直言「婚姻當中女人常認為自己犧牲很多，但有時候忘記其實男生也有他的犧牲」，她分享在婚姻裡兩個人都要付出，「沒有絕對的犧牲者」，大家都是互相、在不同的階段分配不同的工作，兩人都是一起的。

連續兩年代言赫本HEBEN的Melody，是大家心目中充滿自信的現代女性，她現場提醒大家，女人在不同年齡層的樣貌都會改變，提醒大家千萬不要因為生完小孩了、結婚已經20年了，就放棄自己。她真誠地說，每個女人的身型都不一樣，但每個人都是漂亮的，認為大家都值得找回自信，而且發自內心、懂得欣賞自己的能力，也是一種愛自己。

▲Melody穿上復古網紗連身裙亮相，透視馬甲的設計展現纖細身段。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Melody穿上復古網紗連身裙亮相，透視馬甲的設計展現纖細身段。（圖／記者蕭涵云攝）
▲時尚媽咪Melody出席代言品牌赫本HEBEN台北旗艦店開幕記者會，坦言婚姻真的是一門學問。（圖／記者蕭涵云攝）
▲時尚媽咪Melody出席代言品牌赫本HEBEN台北旗艦店開幕記者會，坦言婚姻真的是一門學問。（圖／記者蕭涵云攝）

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