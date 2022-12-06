工總示警美中對抗　「一個世界、兩套系統」台商左右為難

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與會學者專家首先提醒，在大陸經營的台灣企業要應留意大陸環保及稅務的政策動態。目前大陸已在7個省分試點「重點行業碳排放環境影響評估」，針對電力、鋼鐵、建材、有色、石化和化工等重點行業，未來新建工廠的成本將會提高。
此外，「企業環境訊息依法披露」制度已經開展，財報上必須揭露環境和氣候資訊，再者，大陸「金稅工程」實施後，台商所有資金運用及流動動態均將無所遁形，因此在稅務的處理上必須格外留意，以免受罰。
其次，學者專家也提醒大陸台商，應高度關注大陸「共同富裕」，大陸未來將堅定推動「共同富裕」，台商應思考建置如慈善基金會等方式，平時就進行捐獻且依法節稅，並將慈善資源優先投入在員工及投資地的社會公益方面，同時要避免炫富舉措而遭員工檢舉，行事須盡量低調。
最後，針對美中對抗趨勢，學者專家提醒，未來全球供應鏈將形成「一個世界、兩套系統」，台商從過去的左右逢源，恐變成左右為難。
大陸供應鏈有無法取代之處，故在中低階成熟產品部分，美中仍將繼續維持來往，但高階、先進製程部分將「精準脫鉤」。因此，從事半導體或在特定領域達「隱形冠軍」，又與大陸市場連結較深的台商企業，未來須特別留意。
會中，與會學者專家也提出對政府的期盼，包括應關注RCEP（區域全面經濟夥伴協定）的發展、盡速恢復小三通、盡速恢復兩岸直航航點等，並建議政府可透過民間經貿團體與陸方溝通對話，以維持兩岸的和平穩定。