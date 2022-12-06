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莫德納副總裁首度來台　宣誓未來3大發展重點

▲今（6）日莫德納全球資深副總裁Patrick Bergstedt首度來台，他表示，「速度是mRNA疫苗最大的優勢！」。（圖／記者許若茵攝，2022.12.06）
▲今（6）日莫德納全球資深副總裁Patrick Bergstedt首度來台，他表示，「速度是mRNA疫苗最大的優勢！」。（圖／記者許若茵攝，2022.12.06）

記者許若茵／台北報導

今年9月莫德納正式成立台灣公司，由逾20年國際藥廠經驗的李宜真出任總經理。今（6）日莫德納全球資深副總裁Patrick Bergstedt首度來台，他表示，莫德納會透過全球公衛策略，致力於協助全球對疫情後世界以及下一個流行傳染病疫情做好準備與回應機制。

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Patrick Bergstedt指出，2021年莫德納擴大亞太地區版圖，在日本、南韓以及澳洲成立子公司，並在今年2月宣布要擴張到亞太區其他4個市場，包含台灣、新加坡、香港以及馬來西亞。

Patrick Bergstedt表示，莫德納既謙卑又自豪可以協助台灣防疫回到常態，今天才能來到台灣與大家面對面，在為期兩週的亞洲地區出差旅程中，台灣是第一站，象徵台灣非常重要，也是對李宜真的支持。

「速度是mRNA疫苗最大的優勢！」，Patrick Bergstedt透露，2020年初看到新冠病毒基因定序後，莫德納開始研發疫苗，42天後研發出第一支疫苗，也因為mRNA技術，才能快速應對公衛大流行的危機，這在過去是做不到的。

Patrick Bergstedt分享，莫德納在過去12年都在研究知識技術，現在大家想到莫德納就會想到新冠肺炎疫苗，但事實上莫德納做了更多，目前共有48個正在進行中的研究計畫，有45個候選藥物，其中有35個進行中的臨床試驗。莫德納主要關注的臨床領域包括傳染病、免疫腫瘤、罕見疾病、心血管疾病以及自體免疫疾病。

放眼未來，Patrick Bergstedt宣誓會往3個目標努力，首先是世界衛生組織稱目前80種新病毒中，有15種會對全球帶來很大的威脅，但目前僅有其中3種有疫苗，因此莫德納將在2025年前對15種病毒進行疫苗研發。

其次是推出mRNA access計畫，Patrick Bergstedt解釋，將會提供技術給各地科學家用於各地實驗室，開放臨床前設備與研究知識讓科學家精進，保護更多民眾，莫德納相信合作夥伴很重要，良好夥伴關係可以解決公衛重大議題，這也是這次為何他會來到台灣。

第三則希望打造更有韌性的社會、與政府合作，讓政府在未來能更即時取得疫苗，莫德納在不同區域擴大，期望增加疫苗生產量能，滿足不同需求，也推出慈善基金會回饋社會，促進健康普及與推動健康知識。

首度來台，被問及與衛福部會面談論內容，Patrick Bergstedt分享，與衛福部見面是表達感謝與肯定，與對台灣的支持，在全球接種計畫中，台灣接種率能達到8成相當難能可貴，也希望接續能持續合作。

莫德納台灣總經理李宜真表示，接下來在台灣發展的重點是將最新的mRNA醫學帶來台灣市場，持續爭取台灣加入多中心臨床研究計劃，並且推廣mRNA科技。

李宜真提到，台灣是目前亞洲唯一參與mRNA與流感疫苗臨床試驗國家，預計明年3月就可以看到數據，不過實際上市時間還要與各國食藥單位密切溝通。

李宜真指出，為加速落實莫德納在台發展，目前該公司也開始啟動人才招募計劃，首波針對市場進入、數位行銷人才，商業人才，預計明年將擴張為10人編制的敏捷公司。

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