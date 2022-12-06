莫德納副總裁首度來台　宣誓未來3大發展重點

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Patrick Bergstedt表示，莫德納既謙卑又自豪可以協助台灣防疫回到常態，今天才能來到台灣與大家面對面，在為期兩週的亞洲地區出差旅程中，台灣是第一站，象徵台灣非常重要，也是對李宜真的支持。
「速度是mRNA疫苗最大的優勢！」，Patrick Bergstedt透露，2020年初看到新冠病毒基因定序後，莫德納開始研發疫苗，42天後研發出第一支疫苗，也因為mRNA技術，才能快速應對公衛大流行的危機，這在過去是做不到的。
Patrick Bergstedt分享，莫德納在過去12年都在研究知識技術，現在大家想到莫德納就會想到新冠肺炎疫苗，但事實上莫德納做了更多，目前共有48個正在進行中的研究計畫，有45個候選藥物，其中有35個進行中的臨床試驗。莫德納主要關注的臨床領域包括傳染病、免疫腫瘤、罕見疾病、心血管疾病以及自體免疫疾病。
放眼未來，Patrick Bergstedt宣誓會往3個目標努力，首先是世界衛生組織稱目前80種新病毒中，有15種會對全球帶來很大的威脅，但目前僅有其中3種有疫苗，因此莫德納將在2025年前對15種病毒進行疫苗研發。
其次是推出mRNA access計畫，Patrick Bergstedt解釋，將會提供技術給各地科學家用於各地實驗室，開放臨床前設備與研究知識讓科學家精進，保護更多民眾，莫德納相信合作夥伴很重要，良好夥伴關係可以解決公衛重大議題，這也是這次為何他會來到台灣。
第三則希望打造更有韌性的社會、與政府合作，讓政府在未來能更即時取得疫苗，莫德納在不同區域擴大，期望增加疫苗生產量能，滿足不同需求，也推出慈善基金會回饋社會，促進健康普及與推動健康知識。
首度來台，被問及與衛福部會面談論內容，Patrick Bergstedt分享，與衛福部見面是表達感謝與肯定，與對台灣的支持，在全球接種計畫中，台灣接種率能達到8成相當難能可貴，也希望接續能持續合作。
莫德納台灣總經理李宜真表示，接下來在台灣發展的重點是將最新的mRNA醫學帶來台灣市場，持續爭取台灣加入多中心臨床研究計劃，並且推廣mRNA科技。
李宜真提到，台灣是目前亞洲唯一參與mRNA與流感疫苗臨床試驗國家，預計明年3月就可以看到數據，不過實際上市時間還要與各國食藥單位密切溝通。
李宜真指出，為加速落實莫德納在台發展，目前該公司也開始啟動人才招募計劃，首波針對市場進入、數位行銷人才，商業人才，預計明年將擴張為10人編制的敏捷公司。