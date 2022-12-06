討錢被嗆沒本事！桃園狠男登山杖打死妻 躲殺人罪原因曝
桃園市一名劉姓男子（43歲），今年9月間向范姓妻子要錢不成，又被嘲諷「沒本事」，竟一時情緒失控，持登山杖將妻子打死，伴屍10多小時後，才在友人陪同下前往警局自首，事後劉男坦承犯行，並向檢方供稱，因妻子有意離婚，還想爭奪家產，自己一時難忍才會下手，檢方偵結後已依傷害致死罪嫌提起公訴。
編輯中心/綜合報導
據了解，劉男過去有多項毒品前科，原本從事殯葬業的他，因工作態度不佳遭到辭退，從此夫妻倆便時常為了金錢問題發生口角，劉男更三不五時會對妻子拳腳相向，9月15日晚間，劉男疑似毒癮發作，妻子見其如此不爭氣，除了拒絕給錢外，還怒嗆劉男「沒本事拿錢回家」、「不工作遊手好閒」，劉男聽聞後，理智線當場斷裂，拿起登山杖痛毆妻子．造成其橫紋肌溶解併發代謝性衰竭死亡。
事後劉男將妻子遺體丟在床上，伴屍約10小時後，於隔天16日下午在朋友陪同之下前往台北市大安分局自首，檢方複訊後以劉男犯嫌重大，向地院聲請羈押獲准，由於劉男下手時僅以四肢、身體為目標，故主觀上應無故意殺人之犯意，日前依傷害致死罪起訴。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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