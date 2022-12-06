黃宣「穩交經紀人女友」聊感情觀 黃子佼突脫口：恭喜
歌手黃宣除了多次獲得金曲獎提名與肯定，今年也與陳明珠共同擔任金曲獎星光大道主持人，而不到一年，2人再次合作，與前輩黃子佼一同主持「2023超級巨星紅白藝能大賞」，他今（6）日出席主持人亮相記者會時，笑說很開心與陳明珠「第二次結婚」，至於與經紀人女友Elsie的進度，似乎也將有好消息。
記者侯家瑜/台北報導
陳明珠今年跨年在屏東，倒數完後就要趕著北上去總統府迎元旦，不過事業旺起來之餘，感情卻依然空窗，老闆黃子佼自爆有試著幫她向心儀的男生告白，他不甘心地說：「結果我被她強力阻止，那個人的IG我都查到了。」而談到感情，恰好一旁的搭檔黃宣，被傳只要摸他的光頭，就可以招桃花，他本人也自稱是「戀愛界的助攻王」，還意有所指地透露陳明珠脫單指日可待。
黃宣與經紀人女友Elsie交往多年，小倆口在街上約會也相當高調，勾肩搭背、打情罵俏，毫無避諱。稍早黃子佼談到育兒觀時，現場突然一片嚴肅，下秒直接做球給黃宣接，問他：「什麼時候生孩子？」陳明珠也突然丟出一句：「有好消息吧？」黃宣便開始自導自演：「我的好消息？沒有啦！大家不能這樣！佼哥不能說。」黃子佼則語帶暗示：「那我們就巨蛋再公布！把喜悅帶給大家，恭喜。」
隨後黃宣就聊起感情觀，「現在這個時代，我個人的理解是，感情這件事本來就很自由，只要不做傷天害理的事情，幸福是你自己選擇的，反正我有好消息就會再跟大家說。」隨後又開始試圖轉移焦點，「如果我說只是要發新單曲，會不會覺得很無聊？」黃子佼再打圓場，「你資訊量太大，他們（記者）會消化不良，冷靜一點！」