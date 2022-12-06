瑞典國防智庫評百大國防工業　中科院首度進榜

瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）今（6）日公布最新的「2021年百大國防工業」（THE SIPRI TOP 100 ARMSPRODUCING AND MILITARY SERVICES COMPANIES, 2021）名單，國家中山科學研究院排在第60名，是我國國防武器裝備生產機構首度擠進百大。
記者呂炯昌／台北報導
根據SIPRI的資料指出，業內百大軍工企業在2021年的銷售額度達5920億美元，比2020年成長1.9%。前五大軍火商均為美國企業，包括，洛克希德馬丁、雷神公司、波音、諾斯洛普特魯曼、通用動力等。
中科院在2021年有20億美元（約新台幣612億元）的武器銷售，排在第60位。軍方人士證實，中科院不是主動參與評核，SIPRI的評核資料來自營業額等公開資訊，中科院能夠上榜是政府推動國防自主的成果。
根據中科院網站介紹業務範圍包括：國防科技及主要武器裝備之研究發展與生產製造及銷售、軍民通用科技之研究發展與生產製造及銷售、國防科技人才之培育、重要國防軍事設施工程，以及配合國防部重大演訓及戰備急需之事項等。
中科院為我國國防自主研發主要機構，包括雄二與雄三反艦飛彈、天弓三型防空飛彈、軍規無人機、天劍一型與天劍二型空對空飛彈、勇鷹高教機、雷霆2000多管火箭、雷達系統、電子防禦系統等。