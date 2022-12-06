八仙塵爆案二審大逆轉！3公司需連帶賠償 改判賠563萬
新北市八仙樂園2015年發生「彩色派對」粉塵爆炸案，慘釀15死484傷，主辦人呂忠吉被依業務過失致死罪，判刑5年定讞服刑中，一名20歲王姓傷者，全身高達69％大面積燒傷，向八仙與呂忠吉的玩色、瑞博2公司連帶求償632萬餘元，不過一審判2公司賠732萬元但八仙免賠，高等法院今（6）日改判，八仙公司與活動負責人呂忠吉及2公司，連帶賠償563萬餘元，可上訴。
編輯中心／綜合報導
根據判決書，2015年6月27日八仙樂園粉塵爆炸，釀成15死484傷的重大意外，主辦公司「玩色創意國際有限公司」與「瑞伯國際整合行銷有限公司」負責人呂忠吉，被依業務過失致死罪判處最高刑度5年定讞，目前已入獄服刑；八仙董事長陳柏廷等11人涉過失致死罪，被依罪證不足，都獲不起訴處分。
民事部分，一名在事故中受傷的王女與父母，向八仙與呂忠吉的玩色、瑞博2公司連帶求償632萬餘元，一審判2公司賠732萬元但八仙免賠，王女不服上訴，二審高等法院審理後，改認定八仙公司「非單純出租場地」，八仙明知參加活動人數眾多，卻未監督瑞博等主辦公司在舞池四周設置逃生通道，且僅配置原有水域遊設施救生員及管理人員在現場維護安全，未建立完善的緊急救難及醫療急救系統，涉及消保法中過失責任。
高等法院今日改判，八仙與玩色、瑞博2公司，需連帶賠償453萬元，另八仙也須賠王女50萬元懲罰性賠償，並賠償王女父母各30萬元，王女及父母共可獲賠563萬餘元。（編輯：林莞茜）