南投小隊長酒後強吻女警　中市警方遭波及

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南投縣警界傳出多名南投、台中警官在10月中下旬應邀至台中市一處私人招待所餐敘飲酒，宴飲結束後，由1名沒喝酒的女偵查佐協助載送喝醉的警官回南投，而因酒過三巡，陳姓偵查小隊長因有醉意，竟出言並動手騷擾該名女偵查佐。據傳，陳小隊長在車內疑隊女偵查佐上下齊手、強行索吻，甚至爆出返回南投宿舍後仍不罷休，藉著酒意壯膽甚至敲門吆喝要她開門，誇張行徑讓女警及其家人不滿，要求懲處。
南投縣警局督察室調查後認定陳小隊長的確有酒後騷擾女警，從速嚴查，經調查後屬實，遂對涉案小隊長酒後言行失檢斲傷警譽情節重大，核予記一大過，改調服務地區，至集集分局五城派出所當員警。
至於偵查隊長對於屬員酒後失態衍生之騷擾事件，因未能妥適處置，予以加重懲處記過2次，並調整服務地區，而分局長對於屬員涉及不當騷擾事件，未能即時處置，危機處理失當，則核予申誡2次。
據悉，當天在場的莊姓、劉姓商人是草屯警分局的警友，沒有黑道背景，就是一般生意人，當晚邀請官警到台中餐敘飲宴。據查，當天與會的台中官警，分別有1名分局長與1名副分局長，分局長有參與餐敘，但未後續到台中帝寶參觀，而另名副分局長則是同赴台中帝寶參觀，但後來因性騷案件曝光後，副分局長也同樣受到調查，遭到「池魚之殃」。
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