打造安心賣場 南紡購物中心全員防災操演保障顧客安全
為打造安全的購物環境，台南南紡購物中心全體員工今(6)日起展開一連3天滅火器操作訓練課程，同時也是全台第一座全員進行滅火器實際操練的百貨賣場。有效讓員工快速汲取防災技能及知識，提升防災意識，在面對緊急狀況發生時有更充足的應變能力，進一步保障消費者生命財產安全。
記者林怡孜/台南報導
今早9點，南紡購物中心舉辦自衛消防編組演練，模擬災難發生時，由編組人員進行疏散、傷患救護等作業。下午2點，南紡購物中心再進行首場滅火器操作訓練課程，首先由專業人員向參加同仁介紹4種火災類型及常見的3種滅火器，並針對最常見的ABC型滅火器作細部講解，讓同仁充分認識滅火器構造。緊接著再讓同仁對滅火器皮管、握把、插銷、封條、壓力計、指針、瓶身、標籤等部件進行檢查，判斷滅火器狀況是否合於規範。最後再讓同仁依照「拉、瞄、壓、掃」口訣操作滅火器，對燃燒的油盆進行滅火作業。
南紡購物中心副總經理楊鈵彥表示，雖然大家都對「拉、瞄、壓、掃」的口訣朗朗上口，但未必會操作滅火器，此次適逢全館滅火器具進行更新汰換時期，特地排練滅火器實際操作訓練課程，可讓即期的滅火器具物盡其用，亦可讓全體員工學會如何操作滅火器，避免真正碰上災難危機卻不熟悉滅火器的操作的窘境。
南紡購物中心注重防災演練，除依法規定進行自衛消防編組定期演練外，更將各項防災訓練納入平日的內部教育課程當中。有鑑於人們常因不熟悉消防設備的使用方式而無法及時止災，購物中心全體同仁特別進行滅火器操作演練，在專業人員的悉心指導下，體驗實際操作滅火器滅火，用以加強本身防災應對能力，避免危急時因不熟練導致影響逃生。