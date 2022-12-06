壽山動物園1216 REOPEN 國小兒童免費入園
壽山動物園啟動新動物園計畫至今，即將於12月16日啟動試營運，觀光局今（6）日於市政會議簡報開園籌備進度，市長陳其邁指示，加強檢視園區景觀、環境及設施，並責請觀光、交通、捷運與警察局等機關研擬交通疏導計畫及相關配套，以利園區周邊交通順暢，並加碼宣布高雄市的國民小學兒童自試營運日起免費入園。
記者鄭婷襄／高雄報導
觀光局指出，新動物園運動為動物園成立44年來最大規模整建，由林欽榮副市長主責，觀光、水利、養工處等跨局處分工，歷經518天、召開66場會議、動員18,000名人力，斥資5.5億元改造，成就屬於大家的壽山動物園。
壽山動物園將於16日起試營運，市長陳其邁加碼宣布高雄市的國民小學兒童自試營運日起免費入園，此外，為讓動物逐步習慣人群，確保良好的遊園品質及降低交通衝擊，動物園試營運期間採預購門票制，平日限額2000張、假日3000張，將於14日上午10點開放售票。
市長陳其邁表示，動物園是童年幸福記憶的起點，壽山動物園歷經1年多的整建，改造後除提升動物福祉外，也創造輕巧的高架長廊穿梭於動物棲地之上提供獨特的遊園體驗，並提升園內空間的藝術美感與營造優質餐飲休憩環境。