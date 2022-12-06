蒙古「零下21度C」爆示威！650萬噸煤炭失蹤 疑官員貪腐
鄰近中國的蒙古近日發生大規模示威，受到疫情、通膨影響當地物價暴漲，然而原先一批該外銷至中國的煤炭卻神奇失蹤，民眾在抱持對政府的不滿與懷疑下紛紛上街抗議，抗議活動更升級至大規模反貪腐示威，許多蒙古民眾包圍政府大樓「國家宮」，場面一度失控。
國際中心楊智傑／綜合報導
與中國、俄羅斯接壤的蒙古近期爆發大規模反貪腐示威，這個內陸國家有高達86%的出口都倒向中國，而煤炭佔最大宗且超過出口總額的半數，該國礦業更佔了GDP的1/4。綜合外媒報導，該國本該向中國供應650萬噸、價值約18億美元（約新台幣550億元）的煤炭，然而政府卻突然告知民眾這些煤炭莫名消失不翼而飛了。
蒙古各界懷疑背後根本是官員貪腐，私下將煤炭運過邊界賣往中國，並由此賺取非法利潤，還有吹哨者指控海關官員根本沒有把運煤車登記為進口貨物，而是在它們通過邊界時登記為普通客運車。
不僅如此，蒙古的經濟困境在俄羅斯入侵烏克蘭後更加嚴峻，當地通膨飆升至15.2%，憤怒的民眾自2日開始在蒙古首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）爆發大規模抗議，要求政府為丟失的煤炭負責。昨日在攝氏零下21度的氣溫下，以年輕人為主的抗議群眾更齊聚蒙古政府大樓「國家宮」前的蘇赫巴托爾廣場，要求司法審判貪腐官員、並解散國會。
此前，蒙古副總理兼經濟發展部長才在11月中旬宣佈，包括國有投資公司「Erdenes Mongol」、國營煤炭公司「Erdenes Tavan Tolgoi」執行長在內，有超過30名官員因為盜用公款遭到調查。