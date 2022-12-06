永豐金估12月央行再升息半碼　台股明年高點上看16600點

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明年會見到的第二道曙光則是經濟落底。永豐金分析，美國期中大選結果呈現分裂國會，未來共和黨將對拜登施政多所掣肘，財政政策空間受限，且隨著貨幣緊縮對實體經濟的影響逐漸顯現，就業將持續趨緩，不利內需消費動能，壓抑企業投資意願，加上房市景氣低迷，預期美國第二季經濟成長轉負，進入溫和並短暫的衰退，下半年隨通膨降溫，消費者重拾購買力，將帶動經濟重回擴張，估2023年全年成長0.5%，各季分別為0.5%、-0.5%、0%、0.5%。
歐元區隨通膨壓力減輕，消費市場逐漸回溫，在全球景氣復甦帶動下，投資與出口可望逐漸改善，預期經濟第二季擺脫衰退，下半年重拾動能，GDP成長逐季回升，估2023小幅衰退0.1%，各季成長率分別為-0.4%、0.0%、0.2%、0.4%。
此外，中國國家主席習近平開啟第3個任期，將實踐「共同富裕」與「雙循環」理念，當前首要任務是應對過去兩年歷經行業整頓、房地產泡沫破裂與動態清零等挑戰。11月因防疫過當引發白紙革命，官方已宣布要「快封快解、應解盡解」，相信清零政策將逐步退場，加上降準、金融16條等穩房市措施，為明年經濟復甦創造條件，永豐金估2023年全年成長4.8%，各季分別成長2.9%、7.2%、4.4%、4.6%。
台灣外需受主要經濟體成長減速，與終端需求放緩影響，明年上半年出口動能低迷，下半年隨產業完成去庫存、全球景氣回溫，出口可望復甦。內需則受惠於疫後復甦及邊境開放，國人出遊意願提升帶動消費，成為支撐經濟的主要動力，估2023年全年成長2.56%，各季分別成長2.45%、2.26%、2.59%、2.93%。
至於明年會看到的第三道曙光則是停止升息，黃蔭基認為，主要央行利率均已達限制性水準，考量政策對經濟的影響存在滯後性，預期Fed、ECB明年第一季將結束升息循環，全球貨幣政策不確定性將顯著降低，有助促進家計與企業部門的融資活動，金融市場也可望趨於穩定，而台灣明年通膨降至2%以下，預期央行全年按兵不動。
因此，永豐金預估，2023金融市場可望充滿動能，S&P500上攻4200，美債GT10殖利率觸頂回落，年底目標3.79%。美元失去利差優勢，美元指數往103，人民幣先貶後升年底至6.65，資金回流，新台幣止貶回升。
不過，黃蔭基也提醒，朝陽起落，晴雨難測，2023年仍要留意3道烏雲。首先是歐洲能源危機，受到俄羅斯天然氣斷供的影響，歐洲若未能找到足夠的能源替代方案，明年底可能再面臨能源短缺危機。其次是金融風險，留意美債流動性緊張、BOJ寬鬆政策轉向及中國金融機構房地產曝險。
最後是地緣政治緊張，烏克蘭要求領土完整的意志堅決，將導致俄烏戰事延長；中國絕不承諾放棄使用武力，2023新任眾議院議長麥卡錫若訪台，恐令台海再度緊張，而美中晶片戰越演越烈，亦將持續考驗台廠應變能力。
至於台股在2022年重挫3成，由股價淨值比、市值與GDP比來看，黃蔭基認為，現已經來到低點，尤其是股息殖利率已高達5%，投資價值浮現。就技術面來看，過去大波段空頭在20個月左右結束，因此研判此波空頭終結時點會落在2023年初；以M1B與M2年增率走勢觀察，此次收縮應會在今年底結束，因此台股走出陰霾時點不遠。
在基本面部分，黃蔭基預估，2023年經濟成長率最低落在第一季的1.1%或第二季， 鑑於股價往往率先反應，預期股市第一季落底，企業獲利漸漸邁入正常軌道，第四季高點上看16600點。
在選股方面，2022年電子產業主旋律為去化庫存，永豐投顧認為Handset、NB及DT等產品庫存調整壓力恐延續至1H23，2023年投資主軸首選受惠高速傳輸、電動車及汽車電腦化趨勢的Server及Auto等低庫存供應鏈。
另外，隨著晶片製程持續微縮至3nm，長線AI趨勢不看淡，有利IP族群續攻。而5G商機在基礎建設逐漸普及後可望擴展至終端應用，帶動IOT、工業化4.0及AR/VR需求興起，亦為檢測、IPC及鏡頭等產業迎來商機，而傳統產業投資聚焦2重點，即新能源車持續高成長及美國服飾及鞋類的剛性需求。