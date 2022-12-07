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特企／2023台北跨年限定！手工蛋捲、品牌潮T聯名登場

▲「HIWALK海邊走走」2023台北跨年限定款綜合蛋捲禮盒，包含經典明星商品「花生愛餡蛋捲」、及70%濃郁牽絲的「巧克力愛餡蛋捲」，絕對是送禮、自己享用兩相宜的好選擇。（圖／品牌提供）
▲「HIWALK海邊走走」2023台北跨年限定款綜合蛋捲禮盒，包含經典明星商品「花生愛餡蛋捲」、及70%濃郁牽絲的「巧克力愛餡蛋捲」，絕對是送禮、自己享用兩相宜的好選擇。（圖／品牌提供）

本報訊

全台最受矚目的年末盛典「台北最HIGH新年城—2023跨年晚會」，今年首度與海邊走走、快車肉乾及潮流服飾品牌BLACK LABEL推出聯名商品。同時，民眾參與前期活動拍照分享至個人社群或完成問卷填寫就有機會獲得限量跨年聯名潮T、101觀景台門票、熊讚造型悠遊卡及LINE POINTS等好禮。

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「台北最HIGH新年城—2023跨年晚會」主視覺邀請到「台味美學」藝術設計師廖小子親自操刀，用色大膽且絢爛的漸層螢光，將YouBike微笑單車、台北捷運、廟宇、彩虹文化及101煙火秀融入到作品，台北特色一覽無遺，完美傳遞台北這座城市的多元性及精神！為了能將台北特色推廣出去，今年台北市府觀光傳播局與首創包餡蛋捲品牌的「HIWALK海邊走走」，以及超過30多年歷史的「快車肉乾」合作，不管是鹹食或甜食都可以在12月31日跨年晚會現場（信義區香堤廣場近新光三越A8）購買，無法到現場的民眾，12月8日起也可以至「HIWALK海邊走走」官網購買包餡手工蛋捲。

此外，今年活動更與潮流服飾品牌BLACK LABEL合作推出跨年限定潮T，民眾只要參與跨年前期活動（含線上及線下）未來樹、台北大兔襲、仁愛路燈飾，並將互動內容拍照上傳至個人社群Facebook或Instagram，將貼文設定為公開並加上指定hashtag #2023台北跨年 #台北就是未來，即有機會抽到限量跨年聯名潮T（1人2件），跨年晚會當天就能與朋友/戀人/家人穿著跨年限定潮T參與，保證羨煞旁人眼光。此外，還有101觀景台門票、熊讚造型悠遊卡、指甲油及LINE POINT等好禮，號召喜愛拍照的您，來台北拍下最具創意的影片及照片！

「台北最HIGH新年城—2023跨年活動」也首度與LINE旅遊合作，推出台北跨年集點任務，於12/6、12/8、12/9連續三天至「LINE旅遊｜台北跨年集點任務」活動頁面，點擊任務鈕完成任務即可獲得1點，集滿3點就有機會獲得LINE POINS最高88點（共計10000點）、101觀景台票券等多項好禮！

更多活動內容請上活動官網（https://2023.newyear.taipei）或台北旅遊網（www.travel.taipei）查詢；更多精彩活動及卡司將陸續公布，邀請大家來台北體驗歡樂節慶氛圍，一路玩到2023。

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