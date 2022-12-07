特企／2023台北跨年限定！手工蛋捲、品牌潮T聯名登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，今年活動更與潮流服飾品牌BLACK LABEL合作推出跨年限定潮T，民眾只要參與跨年前期活動（含線上及線下）未來樹、台北大兔襲、仁愛路燈飾，並將互動內容拍照上傳至個人社群Facebook或Instagram，將貼文設定為公開並加上指定hashtag #2023台北跨年 #台北就是未來，即有機會抽到限量跨年聯名潮T（1人2件），跨年晚會當天就能與朋友/戀人/家人穿著跨年限定潮T參與，保證羨煞旁人眼光。此外，還有101觀景台門票、熊讚造型悠遊卡、指甲油及LINE POINT等好禮，號召喜愛拍照的您，來台北拍下最具創意的影片及照片！
「台北最HIGH新年城—2023跨年活動」也首度與LINE旅遊合作，推出台北跨年集點任務，於12/6、12/8、12/9連續三天至「LINE旅遊｜台北跨年集點任務」活動頁面，點擊任務鈕完成任務即可獲得1點，集滿3點就有機會獲得LINE POINS最高88點（共計10000點）、101觀景台票券等多項好禮！
更多活動內容請上活動官網（https://2023.newyear.taipei）或台北旅遊網（www.travel.taipei）查詢；更多精彩活動及卡司將陸續公布，邀請大家來台北體驗歡樂節慶氛圍，一路玩到2023。