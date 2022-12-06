女童遭繼父虐死！生母竟串供「樓梯自摔」 法院判決曝光
屏東縣一名方姓男子，日前將3歲繼女毆打致死，事後為了脫罪，竟還聯合女童生母，偽造其從樓梯摔落的假象，案經審理，法官認為女童傷勢明顯是遭虐打，最終依故意對兒童傷害致死罪，判處方男有期徒刑11年定讞。
編輯中心/綜合報導
據了解，2021年3月28日女童在租屋處跌倒，導致其大腿骨折不良於行，因此方男限制女童只能在2樓房間內，不能單獨到外面活動，但同年6月8日，方男發現女童不聽話私自離開房間，竟突然暴走，持拖把、皮帶等物毆打女童四肢、頭部、軀幹，造成她全身布滿傷疤，除了雙手雙腳有瘀痕外，2個眼眶更是被打成熊貓眼。
方男施暴長達3天，期間女童母親對於呼救聲皆視若無睹，6月10日晚間20時許，方男發現女童全身發燙陷入昏迷，女童母親得知後緊急送往醫院，但仍回天乏術，死因為腦髓損傷及顱內出血。
2人為隱匿實情逃避刑責，遂向警方謊稱女童的傷勢是自己摔下樓梯所致，但仍遭檢方起訴，事後女童母親因不甘自行承擔照顧不周的責任，便轉作證人，說出事情真相，最高法院日前依法判處方男11年定讞。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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