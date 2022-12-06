Wendy宣布分手「嗆孫生去約瞎妹」 刪除諷刺段落被抓包
「反骨男孩」成員孫生曾與啦啦隊女神林襄交往過，後來與「電豹女神」Wendy（林宛璇）在一起將2年，除了在社群上放閃之外，不時也上節目談論感情。孫生近日到新加坡工作，也一同帶上女友，不過他日前突發文表示已經走不下去，疑似感情觸礁，但沒多久又刪除該段落文章，而Wendy今（6）日晚間也直接發聲。
記者侯家瑜/綜合報導
Wendy曬出與孫生在新加坡環球影城的回憶，並甜蜜喊話：「很感謝你對我的付出，帶我去新加坡旅遊，還有去了很多地方，真的太太太太太太難得了！我想了很多也說了很多，你的幽默總能帶給我歡笑，這2年經歷了很多喜怒哀樂，超多回憶都是忘不了，在你身邊也學習到很多成長了很多，非常難得可貴。」
事實上，Wendy閃文早已悄悄編輯過，其實原文下方還有一段話，疑似諷刺孫生，「但我常說了，人可以忍受一陣子無法忍受一輩子，我們的三觀不合，從以前一樣的問題一直存在，一般女生無法承受的我都承受了，我也累了放過彼此吧！」最後也直接不忍，開嗆：「去找瞎妹們約吧！」坦言孫生雖然是很棒的表演者，但還是要修練愛情學分，認為彼此更適合當朋友。而比較早看到的網友，原本也有留言安慰剛分手的Wendy，怎料沒多久就直接改文，加上首圖還直接拉黑，讓大家霧裡看花。