誰在天空畫愛心？「卡門渦漩列」美景超浪漫：冬天限定款
2022年已經來到12月，不僅台灣冬天的感覺越來越明顯，北半球各地氣溫也陸續下降，值得注意的是，在台灣上方，韓國、濟州島一帶，當北方冷空氣往南移動並受定型破壞時，就會出現名為「卡門渦漩列」的美景，對此氣象局局長鄭明典也在個人臉書分享衛星雲圖，雲層在空中分散成花瓣、愛心等美麗花紋，也讓網友們直呼：「有夠浪漫。」
記者張志浩/綜合報導
鄭明典今（7）日一早在臉書發文表示「卡門渦列～韓國濟州島後方的氣流，不穩定的背風渦旋左右擺動！氣流和地形都不是很對稱，所以渦旋其實也不對稱，左右不同」，只見衛星雲圖上，雲層在濟州島下方畫出不規則波浪形的花紋，彷彿上帝在地球上作畫，有愛心、有花瓣，感覺非常浪漫。
中央氣象局解釋，「卡門渦漩列」主要是冬天北方的冷空氣往南平順、整齊前進時，經過韓國、濟州島後，因為撞擊地形，氣流只能「繞道而行」，於是就在地形後方產生特殊的美景，氣象局也舉例「想想看溪流中的石頭以及後方形成的漩渦，再把它們放在空中。」
氣象局指出，事實上，卡門渦漩列美麗的圖案背後，其實隱藏著旋轉氣流，一波一波衝擊，仍有可能造成危害，例如美國華盛頓州的塔科馬海峽吊橋，就曾因為卡門渦旋與吊橋形成「共振效應」，導致建築體產生劇烈晃動，進而損毀結構；不過在台灣位處的東亞地區，卡門渦漩列可以盡情在海上揮灑，距離台灣也相當遙遠，值得民眾遠遠的欣賞海面上的愛心。