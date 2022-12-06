每股淨值跌破10元暫停信用交易 開發金：已回到票面之上
開發金控因今（111）年第3季財報每股淨值低於票面10元，遭證交所處分，明（7）日起暫停融資融券交易。對此，開發金今（6）日晚間發布聲明表示，子公司中國人壽10月資產重分類後，每股淨值已回升，約10.88元，重回票面之上。
記者顏真真／台北報導
證交所今日公告，根據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司（金融控股公司）公告並申報的111年第3季財務報告每股淨值資料，符合暫停與恢復融資融券交易的有價證券調整名單。證交所指出，每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易的有價證券共有1種，就是開發金，並自12月7日起暫停融資融券交易。
對此，開發金今晚發布聲明指出，根據開發金111年第3季經會計師核閱的財務報表，111年9月30日歸屬母公司業主的權益為1681億元，每股淨值約9.12元，但子公司中國人壽改變管理金融資產的經營模式，以111年10月1日為金融資產重分配日，重分類後權益金額較111年9月30日增加約新台幣324億元，重分類後業主權益為2,005億元，每股淨值約10.88元。
開發金強調，一向財務穩健，資產體質良好，各子公司業務穩定發展，將持續落實風險控管機制以因應未來經濟前景的波動。