坦承外遇！韓SK集團會長與前總統女兒離婚 付上億贍養費
韓國國內第三大財閥「SK集團」會長崔泰源與前總統盧泰愚女兒盧素英2人的離婚訴訟案，在今（6）日有了新進展。韓國法院一審宣判結果正式出爐，就盧素英提出的離婚訴訟做出准予離婚的判決，正式結束34年婚姻。另崔泰源需支付給盧素英1億韓元贍養費、財產分配額665億韓元，為所有離婚訴訟中財產分配金額最高的一場判決。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《韓聯社》、《News1》等韓媒報導，首爾家庭法院家事合議2部於6日針對崔泰源、盧素英兩人的離婚訴訟做出准予離婚的判決。由於法官認定離婚事由的責任在於男方，因此判定崔泰源向盧素英分割665億韓元（約台幣15.4億元）的財產並支付1億韓元（約台幣230萬元）的贍養費。若崔在判決定讞後未繳納財產分配額，須另支付年5%的利息。
盧素英是韓國前總統盧泰愚的女兒，在父親就任總統的1988年與崔泰源結婚，膝下有3個子女。但在2015年時，崔泰源向媒體坦承外遇同居，且有一名6歲私生女，2017年，崔泰源向法院提交離婚協調未果，2018年2月進入訴訟離婚程序。
報導指出，盧素英過去對離婚訴訟的態度，一直是抱著「守護家庭」，堅決反對離婚，但在2019年12月4日，盧素英改變想法，表示與崔泰源同意離婚，同時要求分得崔泰源持有的43.2%的SK股份與3億韓元（約台幣643萬元）撫慰金，作為崔泰源外遇和意圖通過離婚訴訟將自己逐出家庭的精神損失賠償。
報導指出，目前尚不清楚，崔泰源需分配665億韓元的財產是否包括SK公司股票。監管文件顯示，崔泰源持有SK集團約1297萬股，占SK總股數17.5%左右。按5日收盤價計算，價值達2.7兆韓元（約台幣579億元）。