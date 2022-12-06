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「胎記女孩」接受導演的愛　《單戀》拍電影遇見他前女友

▲松井玲奈演出帶有胎記的自卑學生。（圖／天馬行空）
▲松井玲奈演出帶有胎記的自卑學生。（圖／天馬行空）

記者陳雅蘭/綜合報導

日本電影《夜鷹的單戀》改編自島本理生的同名小說，由女團SKE48前成員松井玲奈與中島步聯手演出。本身也具有作家身分的松井玲奈讀完原作後，就被女主角愛子堅毅、勇敢的姿態吸引，並強烈期盼能演出此角色，於是她親自聯繫島本理生，島本理生聽了松井玲奈的想法後同意改編，並非常樂意由松井玲奈主演作品。

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▲松井玲奈（左一）分析小說中較側重愛子的戀愛故事。（圖／天馬行空）
▲松井玲奈（左一）分析小說中較側重愛子的戀愛故事。（圖／天馬行空）
由於主角愛子是一個「臉上有著胎記的女孩」，導演安川有果表示，劇組在表現方式上花了一番工夫思考，「如果將焦點放在『胎記』上，可能會讓我們最想傳達的部分，也就是愛子的『初戀』失焦。所以後來我們經過很漫長的討論才完成了劇本」。

關於胎記的特殊化妝，安川導演起初希望能夠把胎記再畫深一點，不過如果再畫深，就會有種妝感過重、不夠真實的感覺，所以最終仍決定以看上去比較自然的樣子呈現，同時導演也表示，因為愛子臉上的胎記，必須在每個鏡頭中都維持一樣的狀態，所以化妝師真的非常辛苦，松井玲奈也進一步分析，相較於小說比較側重愛子的戀愛故事，電影則對於愛子與周遭人物之間的關係有著很深刻的描繪。

《夜鷹的單戀》故事描述白皙的左臉長了一大片深色胎記，女大生前田愛子（松井玲奈 飾）曾在小學上課時被同學發現「前田的臉上有琵琶湖」，她因而自我產生懷疑，從此帶著痛苦和恐懼的心情埋首課業，對於玩樂與戀愛一概沒興趣。這段關於「臉」的故事被寫成報導文學的書籍之後，前田成為話題人物。她在書籍封面拍攝現場邂逅了電影導演飛坂逢太（中島步 飾）。在價值觀偏頗的社會中，飛坂對想連同自己胎記也一起肯定的前田一見鍾情，決心為她拍攝一部電影，雖然屢屢遭到拒絕也毫不氣餒。觀賞飛坂的電影作品後，前田終於對飛坂的態度有了轉變，漸漸卸下心防。傷痕累累卻努力活著、認真面對每一天的前田，邂逅了願意直視人們刻意忽略的事物，並好好珍惜的飛坂，兩人的戀情逐漸升溫；然而隨著電影拍攝來到尾聲，前田發現飾演電影女主角的女星竟是飛坂的前女友。《夜鷹的單戀》2023年1月6日在台上映。

▲愛子臉上的胎記必須在每個鏡頭中都維持一樣的狀態，所以化妝師真的非常辛苦。（圖／天馬行空）
▲愛子臉上的胎記必須在每個鏡頭中都維持一樣，所以化妝師非常辛苦。（圖／天馬行空）

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