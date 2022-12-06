「少女時代」孝淵沒飯吃　俞利塞食物：從腳步能感到怨氣

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俞利不留情面數落孝淵，她說：「我從來沒見過孝淵煮過飯，但她很會吃。」孝淵就跟俞利表示，自己完全不管通告費，也要來捧場好姊妹的節目，展現彼此的好交情。同時也不改風趣反問：「俞利是不是都很在意酬勞？」讓俞利哭笑不得。
孝淵喜歡吃三明治和麵包，所以跟俞利製作南瓜三明治，回憶起以前時光，孝淵承認有一次下通告回宿舍時，因為太過飢餓滿肚子怨氣，俞利這時拿出三明治給孝淵果腹，頓時讓孝淵格外感到溫暖。俞利再次不留情面說：「從她的腳步聲就能感覺到她很憤怒，就像是飢餓的獅子的腳步聲。」
被俞利稱讚為「少女時代」烹飪排行前段班的秀英和潤娥，也分別造訪《俞利的美味餐桌》第二季，和姊妹切磋下廚能力。秀英一開場不忘調侃俞利說：「妳不是應該提供飲料來招待我嗎？」更趁俞利去後台拿道具時，直接鳩佔鵲巢自稱為節目主持人，大喊：「歡迎收看秀英的美味餐桌！」在上菜的環節，秀英直言是空腹來錄影，不顧形象大快朵頤。
面對俞利的烹飪排行榜，潤娥害羞說：「她從未見過我做菜，但還是選擇了我，我非常高興！」俞利在一旁也大讚潤娥充滿女人味。錄影時適逢潤娥的電影宣傳期，潤娥趕緊大力澄清：「我來這裡真的不是為了宣傳電影，但請把它寫成標題！」幽默為電影上映做暖身。
身為「米粉狂徒」的潤娥，節目中與俞利煮出雞胸肉米粉和春捲，2人吃著米粉湯，俞利聲稱這適合給宿醉者品嚐，潤娥毫不猶豫附和，間接承認是嗜酒的人。節目尾聲，潤娥也分享從團體時期到個人發展的心路歷程，雖然不免面對孤獨，但也開始學習坦誠表達、獨當一面，此番話觸動到俞利，讓她忍不住落淚。《俞利的美味餐桌》第二季於中華電信MOD、friDay影音播出。Lifetime頻道可於中華電信MOD264台、四季線上影視81台、Hami Video電視館、DCTV全國數位有線電視202台收看。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！