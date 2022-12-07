12/7迎大雪！4生肖有狀況 命理師：多吃「這物」可開運
俗話說，大雪至，寒冬始！今（7）日迎來24節氣「大雪」，也是冬季的第三個節氣，如同字面上的意義，「大雪」顧名思義是指雪量大，將能明顯感受到氣溫下降。雖然台灣今日天氣反而稍微回溫，但周五又將受另一波東北季風影響，溫度將會漸進下降。命理專家柯柏成分享大雪應注意的開運事項，點名「4生肖」馬、牛、兔、雞要多注意變化，另外多吃黑色類食材，例如黑木耳、黑芝麻，都能大大增加健康運勢。
記者黃韻文/綜合報導
柯柏成在粉專「柯柏成/命理」指出，今年大雪是12月7日11時35分交節氣，這個節氣自12月7日起至12月21日止，將有4個生肖有些狀況，但柯柏成也解釋「有狀況」不代表吉凶，分別是屬馬者變動機會大、國內外旅行機會變多；屬牛者在合作或人際上的關係機會多，另外屬兔、雞者則是感情緣分變多。
柯柏成表示，機會變多，但吉凶都是掌握在自己一念之間, 如果起心動念是利他，就會往吉利方向前進；若起心動念是為自己，自然就往凶險方向。至於大雪有些習俗和小雪類似，例如小雪醃菜、大雪醃肉，主要是過去會在寒冷季節做糧食儲備，但由於現代食材保存容易、取得方便，因此已經較無這些習俗。
如果想把握「大雪」開運，柯柏成分享任何生肖都可以嘗試的開運方法，就是吃黑色類的食材，例如黑木耳、黑芝麻，按古諺來說是「冬天進補，開春打虎」，由於冬天五行屬水，因此進補黑色食材可以大大增加健康運勢。