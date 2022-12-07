快衝50嵐！買奶茶「免費送飲料提袋、環保杯」：3杯就送

今迎大雪節氣！「5生肖」年前大轉運　名利雙收準備發財

▲不用等到兔年行大運，今迎大雪節氣，命理師點名「5生肖」大轉運，正、偏財皆旺。（示意圖／ NOWnews資料照）
▲不用等到兔年行大運，今迎大雪節氣，命理師點名「5生肖」大轉運，正、偏財皆旺。（示意圖／ NOWnews資料照）

記者黃韻文/綜合報導

今天（12月7日）進入第21個節氣「大雪」，顧名思義天氣愈來愈冷，要多注意溫差變化跟保暖，且再過三個節氣，兔年就即將到來，在期待新的一年轉運之前，有哪些生肖會先有好運到？國際天星風水命理專家邱彥龍點名「5星座」，12月7日至12月22日期間，屬蛇、龍、兔、狗、雞的人，容易名利雙全且有發大財的機會。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Top 5：狗
屬狗的朋友，在此段時間工作上會有成就與名氣，並且有如神助，多相信、少懷疑，就會有突然來的好財運，另外，精進自我的技能與學習，也會有三級跳的提升，但健康的部分要多多調養，並且做好健康檢查與保有良好的睡眠。

Top 4：龍
屬龍的朋友，在此段時間，今生的福報與幸運能夠被自我掌握住，有發大財的機會，為自己帶來錢與權，雖然在身體和工作上有點小狀況，但儘早解決就好無需發脾氣，因為怒氣只是加重消耗自身能量，是沒必要的事。

Top 3：雞
屬雞的朋友，在這段期間會非常想要吃喝玩樂，且有邊享樂邊賺錢的機會，正、偏財皆旺，好運連連，但是記得見好就收，不適合打持久戰，否則會由勝轉敗。

Top 2：蛇
屬蛇的朋友，在這段期間幸運值爆棚，多微笑、多說好話，提升自我的自信心，並且多學多做，不輕言動怒，名氣會瞬間拉升，有升官的機緣，但不建議投機選擇不勞而獲之事，否則會惹來紛爭與言語毒害。

Top 1：兔
屬兔的朋友，在這段期間，會得到高人氣，並且在大環境中嶄露頭角，受人喜歡與關注，在事業與團體之中有良好的運氣，財運的第六感強，可以把握好時機並且運用發揮，但享樂的部分切記要低調，不然會遭人不滿與攻擊。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

12/7迎大雪！4生肖有狀況　命理師：多吃「這物」開運

快衝50嵐！買奶茶「免費送飲料提袋、環保杯」：3杯就送

今天開搶！7-11雙12「美式45杯1212元」　全家拿鐵買6送6

全家雙12開殺！拿鐵買3送3　「特大杯美式」33元冰熱互換

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀