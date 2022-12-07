今迎大雪節氣！「5生肖」年前大轉運　名利雙收準備發財

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屬狗的朋友，在此段時間工作上會有成就與名氣，並且有如神助，多相信、少懷疑，就會有突然來的好財運，另外，精進自我的技能與學習，也會有三級跳的提升，但健康的部分要多多調養，並且做好健康檢查與保有良好的睡眠。
Top 4：龍
屬龍的朋友，在此段時間，今生的福報與幸運能夠被自我掌握住，有發大財的機會，為自己帶來錢與權，雖然在身體和工作上有點小狀況，但儘早解決就好無需發脾氣，因為怒氣只是加重消耗自身能量，是沒必要的事。
Top 3：雞
屬雞的朋友，在這段期間會非常想要吃喝玩樂，且有邊享樂邊賺錢的機會，正、偏財皆旺，好運連連，但是記得見好就收，不適合打持久戰，否則會由勝轉敗。
Top 2：蛇
屬蛇的朋友，在這段期間幸運值爆棚，多微笑、多說好話，提升自我的自信心，並且多學多做，不輕言動怒，名氣會瞬間拉升，有升官的機緣，但不建議投機選擇不勞而獲之事，否則會惹來紛爭與言語毒害。
Top 1：兔
屬兔的朋友，在這段期間，會得到高人氣，並且在大環境中嶄露頭角，受人喜歡與關注，在事業與團體之中有良好的運氣，財運的第六感強，可以把握好時機並且運用發揮，但享樂的部分切記要低調，不然會遭人不滿與攻擊。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。