12/7大雪到！民俗專家教「6大開運法」：忌熬夜、宜開窗

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此外，黑色食物如黑豆、黑刺參、何首烏、黑芝麻、香菇等，都是不錯的養生食物。楊登嵙提醒，由於現代人容易緊張焦慮、動不動就熬夜，常吃炸物和冰品，又缺乏運動，尤其室內多使用冷暖氣，容易造成外寒內熱或寒熱夾雜的體質，以及「高血壓、高血糖、高血脂、高尿酸」4高文明病，反而不宜驟然進補。
「大雪」應注意風邪和寒邪侵入，因此穿衣要特別著重頭、腳保暖。在「住」的方面，許多人冬天喜歡緊閉門窗，反而忽略了室內通風和濕度，若房內溫度太高而濕度太低，也會引起身體不適；門窗緊閉密不透風不到3小時，室內二氧化碳量就會增加3倍以上，細菌、塵埃等有害物質也會成倍增長，應每天開窗數次讓空氣流通。
「行」的方面，良好的睡眠能補充能量、恢復精力，有「養陰培元」的效果。為了適應「冬藏」，楊登嵙表示，此時應適當增加睡眠時間，忌熬夜。提倡早睡、適當多睡，達到養精蓄銳的目的。
「育」的開運法是可多到戶外曬太陽，具有壯人陽氣、溫通經脈的功效，對調節情緒、改善人體狀態也有不錯的作用。不過早晚溫差大，到戶外活動要提前做好熱身運動。「樂」的方面，若要保持情緒的穩定，起居和運動都要有規律，多到戶外散步曬太陽，讓身心更愉悅。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。