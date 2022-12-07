快衝50嵐！買奶茶「免費送飲料提袋、環保杯」：3杯就送

12/7大雪到！民俗專家教「6大開運法」：忌熬夜、宜開窗

▲今日是24節慶大雪，民俗專家分享「食衣住行育樂」6大方面開運法。（圖／記者張勵德攝）
▲今日是24節慶大雪，民俗專家分享「食衣住行育樂」6大方面開運法。（圖／記者張勵德攝）

記者黃韻文/綜合報導

今（7）日是24節氣「大雪」，到了這個時節，中國北方雪往往下得大、範圍也廣，故曰大雪。俗話說：「大雪補得當，一年不受寒」，從中醫角度來看，大雪正是進補的好時機，且不只是吃營養食物，而是通過食衣住行各方面做好養生。民俗專家楊登嵙也針對大雪節氣，分享食、衣、住、行、育、樂6大方面的開運養生及禁忌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在食的方面，楊登嵙建議可適量吃些溫熱食物祛寒補氣血，且可以多吃帶苦味的食物。此外，冬季氣候乾燥，不吃蔬菜的話會缺乏維生素B，易誘發口角炎，可多吃水果和蔬菜，但避免生冷食物如蔬菜沙拉、冰飲，也要記得多喝水。

▲美食專欄《央七食上大轉盤》分享了簡單的「鯛魚料理法」，只需「5步驟」即可上桌，還能吃到原汁原味的鯛魚。（示意圖／取自pixabay）
▲冬季氣候乾燥，蔬菜攝取不足缺乏維生素B，易誘發口角炎，可多吃菜，但可避開生冷食物如生菜沙拉。（示意圖／取自pixabay）
此外，黑色食物如黑豆、黑刺參、何首烏、黑芝麻、香菇等，都是不錯的養生食物。楊登嵙提醒，由於現代人容易緊張焦慮、動不動就熬夜，常吃炸物和冰品，又缺乏運動，尤其室內多使用冷暖氣，容易造成外寒內熱或寒熱夾雜的體質，以及「高血壓、高血糖、高血脂、高尿酸」4高文明病，反而不宜驟然進補。

「大雪」應注意風邪和寒邪侵入，因此穿衣要特別著重頭、腳保暖。在「住」的方面，許多人冬天喜歡緊閉門窗，反而忽略了室內通風和濕度，若房內溫度太高而濕度太低，也會引起身體不適；門窗緊閉密不透風不到3小時，室內二氧化碳量就會增加3倍以上，細菌、塵埃等有害物質也會成倍增長，應每天開窗數次讓空氣流通。

「行」的方面，良好的睡眠能補充能量、恢復精力，有「養陰培元」的效果。為了適應「冬藏」，楊登嵙表示，此時應適當增加睡眠時間，忌熬夜。提倡早睡、適當多睡，達到養精蓄銳的目的。

「育」的開運法是可多到戶外曬太陽，具有壯人陽氣、溫通經脈的功效，對調節情緒、改善人體狀態也有不錯的作用。不過早晚溫差大，到戶外活動要提前做好熱身運動。「樂」的方面，若要保持情緒的穩定，起居和運動都要有規律，多到戶外散步曬太陽，讓身心更愉悅。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

今迎大雪節氣！「5生肖」年前大轉運　名利雙收準備發財

迎大雪節氣！4生肖有狀況　命理師：多吃「這物」可開運

今天開搶！7-11雙12「美式45杯1212元」　全家拿鐵買6送6

快衝50嵐！買奶茶「免費送飲料提袋、環保杯」：3杯就送

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀