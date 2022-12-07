韓國瑜遭指「北聯幫」！提告台聯黨主席 最新宣判結果曝
台灣團結聯盟黨主席劉一德，於2019年12月18日，在第15屆總統大選前，爆料韓國瑜年少時曾因涉入北聯幫案子，被送少年觀護所進行感化教育。韓國瑜認為自己名譽受損於是提告，刑事部分劉一德獲不起訴處分，但在民事部分，劉一德一審遭判賠60萬元並須在臉書道歉。劉一德上訴後，二審原定昨（6）日宣判，但因仍有事實待釐清，改為再開辯論庭。
編輯中心/綜合報導
據了解，當時劉一德在個人臉書直播，爆料韓國瑜年少時曾是北聯幫成員，因涉案被送到少年觀護所，還說韓國瑜在少年觀護所時，與綽號「仔仔」的北聯幫成員饒台生一起接受感化教育。
韓國瑜認為劉一德所說並非事實，但言論經直播後被各大媒體轉載，已嚴重侵害他的名譽，於是提告求償。劉一德則辯稱，韓國瑜當時是總統候選人，個人經歷與公眾利益相關，且是友人告知韓國瑜年少時的經歷，他查證後認為友人說法可信，屬於合理評論的範疇。
刑事部分劉一德獲不起訴，但在民事部分，一審認為劉一德的言論並非事實，且劉當時的說法屬於事實陳述，而非只是質疑，另外劉也未能舉證自己已善盡查證義務，故判劉賠償60萬元，並須在臉書刊登道歉啟事7天。劉一德提起上訴，原定昨日宣判的二審結果，改為再開辯論，法庭認為仍有事實待查清。（編輯：倪浩軒）